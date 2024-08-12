Okan Buruk'tan Davinson için karar!

Galatasaray'ın Hatayspor'u yendiği maçta iyi bir oyun sergileyen Davinson Sanchez, Konya karşısında da ilk 11'de yer alacak.

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Okan Buruk'tan Davinson için karar!
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12 Ağustos 2024 09:21
Beşiktaş'a karşı oynanan Süper Kupa maçında kırmızı kart gören Victor Nelsson'un yerine Hatayspor mücadelesinde forma giyen Davinson Sanchez, sahanın en iyileri arasında yer almıştı.

Karşılaşmada en çok ikili mücadele kazanan ve en çok hava topu kazanan isim olan Kolombiyalı stoperin, Konyaspor karşısında da ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor. 

 
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