Okan Buruk'tan Davinson için karar!

Beşiktaş'a karşı oynanan Süper Kupa maçında kırmızı kart gören Victor Nelsson'un yerine Hatayspor mücadelesinde forma giyen Davinson Sanchez, sahanın en iyileri arasında yer almıştı.Karşılaşmada en çok ikili mücadele kazanan ve en çok hava topu kazanan isim olan Kolombiyalı stoperin, Konyaspor karşısında da ilk 11'de olmasına kesin gözüyle bakılıyor.