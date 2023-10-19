Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine sürpriz 11!

Zirve yarışı veren Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi için geri sayıma geçildi.
Dev maçta bir tarafta Icardi, Zaha, Kerem, Torreira, diğer tarafta ise Aboubakar, Gedson, Ghezzal ve Cenk gibi yıldızlar sahne alacak.
Ev sahibi Galatasaray'ın 8 gol 1 asistlik performansıyla dikkati çeken golcüsü Mauro Icardi ile Kartal'ın hücumdaki silahı olan ve 8 maçta 4 gol, 1 asist üreten Vincent Aboubakar'ın performansı sonuca büyük etki edecek.
KEREM AKTÜRKOĞLU FORMDA
Aslan'da 3 gol, 4 asist üreten Kerem Aktürkoğlu yine takımı adına büyük bir koz olacak.
Bu sezon çok fazla süre alamasa da Cenk Tosun, ligde Cimbom'a karşı oynadığı 15 maçta 4 gol, 2 asist üreterek öne çıkmayı başarıyor.
Derbide rekabet, birçok alanda sürecek. Galatasaray'da 5 maçta 1 gol kaydeden Wilfried Zaha ile Kara Kartal'da toparlanma sürecinde olan ve 1 gol, 2 asistlik katkı yapan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'dan da beklenti büyük.
LUCAS TORREIRA BĞENİ TOPLADI
Öte yandan Aslan'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, 7 maçta 604 dakika sahada kaldı ve etkili oyunuyla beğeni topladı.
Kartal'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes ise 4 maçta 358 dakika sahada kaldı ve 1 de asist üretmeyi bildi.
Sonucu merakla beklenen derbi karşılaşması öncesinde öncesinde Galatasaray 22 puan ile 2, Beşiktaş ise 16 puan ile 4. sırada bulunuyor.
Cimbom, derbi öncesinde istatistiklerde rakibi Beşiktaş'ı geride bıraktı. 17.4 ile daha çok gol beklentisi oluşturan G.Saray, 12.3 oran tutturan Kartal'a göre isabetli şut, ikili mücadele, hava topu gibi birçok alanda daha önde. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, derbi 11'ini netleştirmeye başladı.
BURUK'UN 11'İ ŞEKİLLENİYOR
Kalede Fernando Muslera'yı oynatacak Buruk, savunmayı Boey-Abdülkerim-Davinson-Angelino'dan oluşturacak.
Orta sahada Lucas Torreira ile Tanguy Ndombele'yi birlikte görevlendirecek Buruk, kanatlarda ise Barış Alper Yılmaz ile Zaha'yı değerlendirecek.
Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a karşı forvet arkası, Mauro Icardi ise en ileri uçta görev yapacak.
Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Davinson, Angelino, Torreira, Ndombele, Barış Alper, Zaha, Kerem, Icardi.
Dev maçta bir tarafta Icardi, Zaha, Kerem, Torreira, diğer tarafta ise Aboubakar, Gedson, Ghezzal ve Cenk gibi yıldızlar sahne alacak.
Ev sahibi Galatasaray'ın 8 gol 1 asistlik performansıyla dikkati çeken golcüsü Mauro Icardi ile Kartal'ın hücumdaki silahı olan ve 8 maçta 4 gol, 1 asist üreten Vincent Aboubakar'ın performansı sonuca büyük etki edecek.
KEREM AKTÜRKOĞLU FORMDA
Aslan'da 3 gol, 4 asist üreten Kerem Aktürkoğlu yine takımı adına büyük bir koz olacak.
Bu sezon çok fazla süre alamasa da Cenk Tosun, ligde Cimbom'a karşı oynadığı 15 maçta 4 gol, 2 asist üreterek öne çıkmayı başarıyor.
Derbide rekabet, birçok alanda sürecek. Galatasaray'da 5 maçta 1 gol kaydeden Wilfried Zaha ile Kara Kartal'da toparlanma sürecinde olan ve 1 gol, 2 asistlik katkı yapan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'dan da beklenti büyük.
LUCAS TORREIRA BĞENİ TOPLADI
Öte yandan Aslan'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, 7 maçta 604 dakika sahada kaldı ve etkili oyunuyla beğeni topladı.
Kartal'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes ise 4 maçta 358 dakika sahada kaldı ve 1 de asist üretmeyi bildi.
Sonucu merakla beklenen derbi karşılaşması öncesinde öncesinde Galatasaray 22 puan ile 2, Beşiktaş ise 16 puan ile 4. sırada bulunuyor.
Cimbom, derbi öncesinde istatistiklerde rakibi Beşiktaş'ı geride bıraktı. 17.4 ile daha çok gol beklentisi oluşturan G.Saray, 12.3 oran tutturan Kartal'a göre isabetli şut, ikili mücadele, hava topu gibi birçok alanda daha önde. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, derbi 11'ini netleştirmeye başladı.
BURUK'UN 11'İ ŞEKİLLENİYOR
Kalede Fernando Muslera'yı oynatacak Buruk, savunmayı Boey-Abdülkerim-Davinson-Angelino'dan oluşturacak.
Orta sahada Lucas Torreira ile Tanguy Ndombele'yi birlikte görevlendirecek Buruk, kanatlarda ise Barış Alper Yılmaz ile Zaha'yı değerlendirecek.
Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a karşı forvet arkası, Mauro Icardi ise en ileri uçta görev yapacak.
Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Davinson, Angelino, Torreira, Ndombele, Barış Alper, Zaha, Kerem, Icardi.