Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine sürpriz 11!

Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında sahasında ezeli rakibi Beşiktaş'ı ağırlayacak Galatasaray'da çalışmalar sürüyor. Teknik direktör Okan Buruk, derbi 11'ini şekillendirmeye başladı. İşte Galatasaray'ın Beşiktaş derbisi muhtemel 11'i...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Okan Buruk'tan Beşiktaş derbisine sürpriz 11!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
19 Ekim 2023 08:38
Son güncelleme 19 Ekim 2023 08:39
Zirve yarışı veren Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi için geri sayıma geçildi.

Dev maçta bir tarafta Icardi, Zaha, Kerem, Torreira, diğer tarafta ise Aboubakar, Gedson, Ghezzal ve Cenk gibi yıldızlar sahne alacak.

Ev sahibi Galatasaray'ın 8 gol 1 asistlik performansıyla dikkati çeken golcüsü Mauro Icardi ile Kartal'ın hücumdaki silahı olan ve 8 maçta 4 gol, 1 asist üreten Vincent Aboubakar'ın performansı sonuca büyük etki edecek.

KEREM AKTÜRKOĞLU FORMDA

Aslan'da 3 gol, 4 asist üreten Kerem Aktürkoğlu yine takımı adına büyük bir koz olacak.

Bu sezon çok fazla süre alamasa da Cenk Tosun, ligde Cimbom'a karşı oynadığı 15 maçta 4 gol, 2 asist üreterek öne çıkmayı başarıyor.

Derbide rekabet, birçok alanda sürecek. Galatasaray'da 5 maçta 1 gol kaydeden Wilfried Zaha ile Kara Kartal'da toparlanma sürecinde olan ve 1 gol, 2 asistlik katkı yapan Cezayirli yıldız Rachid Ghezzal'dan da beklenti büyük.

LUCAS TORREIRA BĞENİ TOPLADI

Öte yandan Aslan'ın orta sahadaki dinamosu Lucas Torreira, 7 maçta 604 dakika sahada kaldı ve etkili oyunuyla beğeni topladı.

Kartal'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes ise 4 maçta 358 dakika sahada kaldı ve 1 de asist üretmeyi bildi.

Sonucu merakla beklenen derbi karşılaşması öncesinde öncesinde Galatasaray 22 puan ile 2, Beşiktaş ise 16 puan ile 4. sırada bulunuyor.

Cimbom, derbi öncesinde istatistiklerde rakibi Beşiktaş'ı geride bıraktı. 17.4 ile daha çok gol beklentisi oluşturan G.Saray, 12.3 oran tutturan Kartal'a göre isabetli şut, ikili mücadele, hava topu gibi birçok alanda daha önde. Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, derbi 11'ini netleştirmeye başladı.

BURUK'UN 11'İ ŞEKİLLENİYOR

Kalede Fernando Muslera'yı oynatacak Buruk, savunmayı Boey-Abdülkerim-Davinson-Angelino'dan oluşturacak.

Orta sahada Lucas Torreira ile Tanguy Ndombele'yi birlikte görevlendirecek Buruk, kanatlarda ise Barış Alper Yılmaz ile Zaha'yı değerlendirecek.

Kerem Aktürkoğlu Beşiktaş'a karşı forvet arkası, Mauro Icardi ise en ileri uçta görev yapacak.

Galatasaray: Muslera, Boey, Abdülkerim, Davinson, Angelino, Torreira, Ndombele, Barış Alper, Zaha, Kerem, Icardi.




 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery