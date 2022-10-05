Okan Buruk'tan Berkan Kutlu kararı!

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk Berkan Kutlu'yu sol beke almayı planlıyor. İşte detaylar...

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Berkan Kutlu kararı!
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05 Ekim 2022 12:09
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Kayserispor maçı önceside kadroda önemli değişiklikler yapmaya hazırlanıyor.

Kerem Aktürkoğlu ve Yunus Akgün'ün performansından memnun olmayan Buruk, diğer yerli oyuncuları kullanmak istiyor.

Tecrübeli teknik adamın Berkan Kutlu'yu sol bekte deneyeceği öğrenildi. Kazımcan Karataş da idmanlarda denenecek. İki oyuncudan verim alınırsa Kerem ve Yunus'tan biri kenara gelecek. 

 
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