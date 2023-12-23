Okan Buruk'tan Barış Alper Yılmaz sürprizi!

Süper Lig'de Galatasaray puan puana olduğu Fenerbahçe ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
Okan Buruk ve öğrencilerinin tek hedefi Kadıköy'den 3 puanla ayrılarak zirvenin 'tek hakimi olmak.
Başarılı çalıştırıcı geçen sezon Fenerbahçe deplasmanına çıkarken büyük bir sürpriz yapmıştı. Mauro Icardi'yi kenarda bekleten Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı 11'de kullanmıştı.
Barış Alper Yılmaz'ın hızı ve gücünden faydalanan Buruk bundan olumlu sonuçlar da almıştı. 3-0'lık galibiyette genç futbolcu büyük pay sahibi olmuştu.
Mauro Icardi'yi rakibin yorulduğu anlarda sahaya atmış, o da 1 gol, 1 asistle oynamıştı. Okan Buruk, Kadıköy deplasmanına yine Barış Alper Yılmaz ile çıkacak.
Ancak bu defa başarılı oyuncunun görevi farklı olacak. Galatasaray sol bek mevkisinde yeni transfer Angelino ve Kazımcan Karataş'tan istediği verimi alamadı.
Buruk son maçlarda bu alanda Barış Alper Yılmaz'ı kullanıyor. Onun hızından ve gücünden faydalanıyor.
Buruk, Kadıköy deplasmanında sol bekte yine 23 yaşındaki oyuncuya şans verecek.
Onun hızıyla Bright Osayi Samuel'e gücüyle de İrfan Can Kahveci'ye cevap vermesini planlıyor.
Buruk, başarılı oyuncusundan hücuma da doğru zamanda katkı vermesini istedi.
Okan Buruk ve öğrencilerinin tek hedefi Kadıköy'den 3 puanla ayrılarak zirvenin 'tek hakimi olmak.
Başarılı çalıştırıcı geçen sezon Fenerbahçe deplasmanına çıkarken büyük bir sürpriz yapmıştı. Mauro Icardi'yi kenarda bekleten Buruk, Barış Alper Yılmaz'ı 11'de kullanmıştı.
Barış Alper Yılmaz'ın hızı ve gücünden faydalanan Buruk bundan olumlu sonuçlar da almıştı. 3-0'lık galibiyette genç futbolcu büyük pay sahibi olmuştu.
Mauro Icardi'yi rakibin yorulduğu anlarda sahaya atmış, o da 1 gol, 1 asistle oynamıştı. Okan Buruk, Kadıköy deplasmanına yine Barış Alper Yılmaz ile çıkacak.
Ancak bu defa başarılı oyuncunun görevi farklı olacak. Galatasaray sol bek mevkisinde yeni transfer Angelino ve Kazımcan Karataş'tan istediği verimi alamadı.
Buruk son maçlarda bu alanda Barış Alper Yılmaz'ı kullanıyor. Onun hızından ve gücünden faydalanıyor.
Buruk, Kadıköy deplasmanında sol bekte yine 23 yaşındaki oyuncuya şans verecek.
Onun hızıyla Bright Osayi Samuel'e gücüyle de İrfan Can Kahveci'ye cevap vermesini planlıyor.
Buruk, başarılı oyuncusundan hücuma da doğru zamanda katkı vermesini istedi.