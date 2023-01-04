Okan Buruk'tan Barış Alper sürprizi!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz kararı derbi öncesi büyük bir önem taşıyor. Süper Lig'de bu akşam Ankaragücü'nü ağırlayacak olan sarı kırmızılı takımın muhtemel 11'i belli oldu.Birçok sakat ve cezalısı sebebiyle elinde çok da alternatif olmayan Okan Buruk, tek sürprizi hücum hattında yapacak. Son dönemin formda ismi Barış Alper Yılmaz derbi öncesi ilk 11'e giriyor.Geçtiğimiz hafta Sivasspor ile oynanan zorlu deplasmanın son dakikalarında sahneye çıkarak Galatasaray'a galibiyeti getiren Barış Alper Yılmaz, Ankaragücü maçında ilk 11'e girmeye hazırlanıyor.Fenerbahçe maçı öncesi sarı kart ceza sınırında olan isimlerden biri olan Kerem Aktürkoğlu'nu riske atmak istemeyen Okan Buruk'un bu akşam Barış Alper'i ilk 11'de oynatması bekleniyor.Bu sezon 12 maçta görev yapan 22 yaşındaki hücum oyuncusu, 2 gol atarken bir de gol pası vermeyi başardı. Son olarak Beşiktaş derbisinde ilk 11'de sahaya çıkan genç yıldız, Mauro Icardi'ye yaptığı asistle büyük beğeni toplamıştı. Barış Alper Yılmaz'ın Fenerbahçe derbisinde de 11 olmasa da süre almasına kesin gözüyle bakılıyor.Galatasaray'ın muhtemel 11'inin şu şekilde olması bekleniyor: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Aanholt, Midtsjö, Berkan, Rashica, Mertens, Barış Alper, Gomis.