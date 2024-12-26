Okan Buruk'tan Avrupa mesajı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, UEFA Avrupa Ligi hedefleriyle ilgili konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Avrupa mesajı!
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26 Aralık 2024 15:46
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, DHA'ya açıklamalarda bulundu.

Buruk, takımın UEFA Avrupa Ligi hedefiyle ilgili konuştu. Okan Buruk, "San Mames'te kötü anımız var 1998'den ama bu sene hayalimiz var. Hayalimizin peşinden koşuyoruz. Bir sonraki turlarda da başarımızı devam ettirmek istiyoruz. Buna uygun kadro kurmak istiyoruz. Bir sinerji oluştu. Bunun en büyük etkeni, Tottenham maçıydı. Tottenham'a karşı oynadığımız oyun ve galibiyet, oyun gücü bizi inandırdı, Tottenham favorisiyse biz de finale kadar gidebiliriz. Bu yolda devam edeceğiz. İnşallah her şey yolunda gider. Bazen sakatlıklar, cezalar, maç içi etkenler oluyor ama ana hedefimiz Avrupa'da final oynamak." diye konuştu.

Galatasaray, 6 maç sonunda topladığı 12 puanla UEFA Avrupa Ligi'nde 6. sırada yer alıyor.

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