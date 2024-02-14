Okan Buruk'tan Ankaragücü maçı için açıklaması!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Ankaragücü maçı ve karşılaşmanın Eryaman Stadyumu'nda oynanma kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Ankaragücü maçı için açıklaması!
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14 Şubat 2024 16:59
Son güncelleme 14 Şubat 2024 20:42
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sparta Prag karşılaşmasından önce basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Buruk, Ankaragücü maçı ve bu karşılaşmanın Eryaman Stadyumu'nda oynanma kararıyla ilgili gelen sorunun ardından, "Bakım çalışmaları ne kadar oldu bilmiyoruz, gittiğimizde göreceğiz. TFF'nin sorumluluğunda bir şey. Demek ki oynanmaya uygun gördüler. Maça çıktığımızda, siz de gördüğünüzde TFF'nin doğru karar verip, vermediğini göreceğiz. Sorumluluk TFF'nin. Sahayı düşünmeden, kumda da oynasak kazanmak için oynayacağız. Hangi saha, hangi zemin olursa olsun oyuncularımızı ona göre hazırlayacağız. Sahanın düzeltileceğini düşünüyorum. 10 gün süre vardı. Sorumlu TFF, olumsuz bir şey olursa; TFF'nin hatalarından biri olacak." dedi.

Galatasaray, MKE Ankaragücü ile 18 Şubat Pazar günü saat 19.00'da Eryaman Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek.



 
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