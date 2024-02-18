Okan Buruk'tan Ankara'da dev rotasyon

Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, Çek Cumhuriyeti'nde perşembe akşamı oynayacakları Sparta Prag rövanşını düşünerek Ankaragücü deplasmanında rotasyona gidecek.
Zorlu maç trafiğinde elindeki kadroyu en verimli biçimde kullanmaya çalışan Okan Buruk hem yorgunluğu hem de hafta içinde yapılacak mücadeleyi hesaba katarak kadroda değişikliklere imza atacak.
ICARDI KULÜBEYE
Genç teknik adamın hafta arası Sparta Prag'a karşı sahaya sürdüğü 11'den en az 3-4 farklı isimle Ankaragücü'ne karşı maça başlayacağı ifade edildi. Mauro Icardi'nin yerine yeni transfer Carlos Vinicius'u 11'de oynatmayı planlayan Okan Buruk böylece Arjantinli futbolcuyu dinlendirecek ve olası bir sakatlıktan da koruyacak.
BERKAN ORTA SAHAYA
Okan Buruk yeni transfer Derrick Köhn'e de ilk kez şans verecek. Hannover'den transfer edilen Alman sol bek, Ankaragücü maçıyla beraber sarı-kırmızılı formayla siftah yapacak. Mertens'in yerine orta sahada büyük olasılıkla Berkan Kutlu yer alacak.
Eryaman Stadı'nın zemini de teknik heyeti endişelendiriyor. Teknik patron Okan Buruk'un zemini de düşünerek güçlü ve diri oyuncuları tercih edeceği aktarıldı. Bu kapsamda Kerem Aktürkoğlu'nun da kulübeye çekilerek, Wilfried Zaha ile maça başlanması planlanıyor.
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i;
Muslera, Barış Alper, Nelsson, Davinson Sanchez, Köhn, Torreira, Berkan, Kerem Demirbay, Tete, Zaha, Vinicius.
Zorlu maç trafiğinde elindeki kadroyu en verimli biçimde kullanmaya çalışan Okan Buruk hem yorgunluğu hem de hafta içinde yapılacak mücadeleyi hesaba katarak kadroda değişikliklere imza atacak.
ICARDI KULÜBEYE
Genç teknik adamın hafta arası Sparta Prag'a karşı sahaya sürdüğü 11'den en az 3-4 farklı isimle Ankaragücü'ne karşı maça başlayacağı ifade edildi. Mauro Icardi'nin yerine yeni transfer Carlos Vinicius'u 11'de oynatmayı planlayan Okan Buruk böylece Arjantinli futbolcuyu dinlendirecek ve olası bir sakatlıktan da koruyacak.
BERKAN ORTA SAHAYA
Okan Buruk yeni transfer Derrick Köhn'e de ilk kez şans verecek. Hannover'den transfer edilen Alman sol bek, Ankaragücü maçıyla beraber sarı-kırmızılı formayla siftah yapacak. Mertens'in yerine orta sahada büyük olasılıkla Berkan Kutlu yer alacak.
Eryaman Stadı'nın zemini de teknik heyeti endişelendiriyor. Teknik patron Okan Buruk'un zemini de düşünerek güçlü ve diri oyuncuları tercih edeceği aktarıldı. Bu kapsamda Kerem Aktürkoğlu'nun da kulübeye çekilerek, Wilfried Zaha ile maça başlanması planlanıyor.
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i;
Muslera, Barış Alper, Nelsson, Davinson Sanchez, Köhn, Torreira, Berkan, Kerem Demirbay, Tete, Zaha, Vinicius.