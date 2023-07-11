Okan Buruk'tan Angelino için açıklama!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Galatasaray ile anlaştığı belirtilen Angelino transferi hakkında açıklamada bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Angelino için açıklama!
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11 Temmuz 2023 19:24
Son güncelleme 11 Temmuz 2023 19:32
Galasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Sarı-kırmızılıların gerçekleştirdiği akşam antrenmanı öncesi Angelino transferi hakkında açıklama yaptı.

Okan Buruk, "Angelino'nun haberi yeni geldi, beklemedeyiz.'' ifadelerini kullandı. 

EL SIKIŞILDI

Galasaray'ın Angelino transferi için Leipzig ile son detayları görüştüğü ve el sıkıştığı belirtildi. Sarı-kırmızılı ekibin transferi kısa süre içinde açıklaması bekleniyor.

SEZON PERFORMANSI 

Geçtiğimiz sezonu Hoffenheim'da geçiren Angelino, skorer özelliğiyle dikkatleri üstüne çekiyor. İspanyol futbolcu Hoffenheim formasıyla 35 maçta forma giyerken, 1 gol, 10 asistlik performans ortaya koydu. 

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