Galatasaray'da son haftalarda dağınık bir görüntü çizen Abdülkerim Bardakcı'ya uyarı geldi.
Okan Buruk, tecrübeli oyuncuyu asıl görevinin savunma olduğu konusunda uyardı. Sık sık ileri çıkan Abdülkerim'e basit oynaması gerektiğini de hatırlattı. 27 yaşındaki stoperden pozisyonunu kaybetmemesini talep etti.
5 GOLE KATKI
Oyun kurulumunda önemli role sahip olan Abdülkerim, bu sezon 28 maçta 3 gol, 2 asistle oynadı.
Okan Buruk, tecrübeli oyuncuyu asıl görevinin savunma olduğu konusunda uyardı. Sık sık ileri çıkan Abdülkerim'e basit oynaması gerektiğini de hatırlattı. 27 yaşındaki stoperden pozisyonunu kaybetmemesini talep etti.
5 GOLE KATKI
Oyun kurulumunda önemli role sahip olan Abdülkerim, bu sezon 28 maçta 3 gol, 2 asistle oynadı.