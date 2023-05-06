Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı'ya uyarı

Galatasaray'da Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı'yı asıl görevinin savunma olduğu konusunda uyardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan Abdülkerim Bardakcı'ya uyarı
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06 Mayıs 2023 11:59
Son güncelleme 06 Mayıs 2023 12:13
Abdulkerim Bardakci
Abdulkerim Bardakci
Galatasaray
Galatasaray'da son haftalarda dağınık bir görüntü çizen Abdülkerim Bardakcı'ya uyarı geldi.

Okan Buruk, tecrübeli oyuncuyu asıl görevinin savunma olduğu konusunda uyardı. Sık sık ileri çıkan Abdülkerim'e basit oynaması gerektiğini de hatırlattı. 27 yaşındaki stoperden pozisyonunu kaybetmemesini talep etti.

5 GOLE KATKI

Oyun kurulumunda önemli role sahip olan Abdülkerim, bu sezon 28 maçta 3 gol, 2 asistle oynadı. 

 
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