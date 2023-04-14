Okan Buruk'tan 4 değişiklik

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, kupadaki Başakşehir karşılaşmasına göre Kayserispor ile oynanan lig maçında kadroda 4 değişiklik yaptı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan 4 değişiklik
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14 Nisan 2023 21:02
Spor Toto Süper Lig'in 29. haftasında Yukatel Kayserispor'u konuk eden Galatasaray, son maçına göre ilk 11'de 4 değişiklikle sahada yer aldı.

Sarı-kırmızılı takımın Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynadığı maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo yedeğe çekildi.

Teknik direktör Okan Buruk, Yukatel Kayserispor maçında bu futbolcuların yerlerine Victor Nelsson, Samuel Adekugbe, Sergio Oliveira ve Milot Rashica'ya formayı verdi.

Galatasaray, maça Fernando Muslera, Sacha Boey, Abdülkerim Bardakcı, Victor Nelsson, Samuel Adekugbe, Lucas Torreira, Sergio Oliveria, Milot Rashica, Dries Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı.

Sarı-kırmızılı takımın yedek kulübesinde ise Kaan Ayhan, Kazımcan Karataş, Fredrik Midtsjö ve Nicolo Zaniolo'nun yanı sıra Okan Kocuk, Leo Dubois, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Berkan Kutlu, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata oturdu.

Sakatlığı geçen Abdülkerim 11'de

Galatasaray'da sakatlığı geçen savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, Yukatel Kayserispor maçına ilk 11'de başladı.

Medipol Başakşehir maçında geçirdiği sakatlık nedeniyle arka adalesinde zorlanma tespit edilen Abdülkerim Bardakcı, tedavisinin tamamlanmasıyla Yukatel Kayserispor maçında ilk 11'deki yerini aldı.

Galatasaray'da Mathias Ross, Emre Taşdemir, Emin Bayram ve Yusuf Demir ise maçın kadrosuna alınmadı.

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