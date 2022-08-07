Okan Buruk'tan 3 yeni transfere şans

Spor Toto Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu Fraport TAV Antalyaspor deplasmanı ile açan Galatasaray'da yeni transferlerden üçü ilk 11'de sahaya çıktı.



Teknik direktör Okan Buruk, bu sezon sarı-kırmızılı takıma katılan Abdulkerim Bardakcı, Sergio Oliveria ve Haris Seferovic'e Akdeniz ekibi karşısında görev verdi.



Kiralıktan dönen Yunus Akgün ve Emre Akbaba da ilk 11'de yer aldı.



Antalyaspor'da ise yeni transferlerden Ömer Toprak ve Soner Aydoğdu ilk 11'de forma giydi.





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