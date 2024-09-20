Okan Buruk'tan 3 oyuncuya özel uyarı!

'da Teknik Direktör

dönemde hedef gösterilmelerinden çekinirken, oyuncularıyla

öncesi toplantı yaptı.



Sarı-kırmızılı teknik adam yayınlanan istatistiklerin gerçekleri yansıtmadığını, buna karşın hedef saptırıldığını belirterek, "Sistematik bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bilinçli ve sizi hedef alan bir saldırı. Kart konusunda hassas olmalısınız. Kendi maçlarında rakiplere gösterilen kartlara, kendilerine verilmeyen kartlara bakmıyorlar. Tek dertleri Galatasaraylı futbolcuların kart görmesi" diye konuştuğu öğrenildi.



Okan BuruksonderbiOkan Buruk'un, özellikle ilk 11'in değişilmez isimleri olan Torreira, Barış Alper Yılmaz ile Abdülkerim Bardakçı'nın bu konuda özel olarak dikkatlerini çektiği bildirildi.Sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun önceki gün yapılan açıklamayla Atilla Karaoğlan'ın derbiye atanmasından sonra endişelerinin daha da yükseldiği belirtildi. Başkan Dursun Özbek de Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada bu atamayı eleştirirken,ifadelerini kullanmıştı.Galatasaray'da haftalık yönetim kurulu toplantısı dün yapıldı. Başkan Dursun Özbek ve ekibinin de teknik heyet gibi derbi için seferberlik ilan ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yöneticilerin Florya'ya çıkarma yapacağı da belirtildi. Özbek ve kurmaylarının oyuncuların moralini yüksek tutmak için bir konuşma yapacağı, ayrıca takıma özel prim de açıklayacağı öğrenildi.