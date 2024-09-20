Okan Buruk'tan 3 oyuncuya özel uyarı!

Süper Lig'de Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, oyuncularıyla bir toplantı yaptı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan 3 oyuncuya özel uyarı!
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20 Eylül 2024 10:39
Son güncelleme 20 Eylül 2024 10:42
Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk son dönemde hedef gösterilmelerinden çekinirken, oyuncularıyla derbi öncesi toplantı yaptı.

Sarı-kırmızılı teknik adam yayınlanan istatistiklerin gerçekleri yansıtmadığını, buna karşın hedef saptırıldığını belirterek, "Sistematik bir saldırıyla karşı karşıyayız. Bilinçli ve sizi hedef alan bir saldırı. Kart konusunda hassas olmalısınız. Kendi maçlarında rakiplere gösterilen kartlara, kendilerine verilmeyen kartlara bakmıyorlar. Tek dertleri Galatasaraylı futbolcuların kart görmesi" diye konuştuğu öğrenildi.
 ÖZEL OLARAK DİKKATLERİNİ ÇEKTİ

Okan Buruk'un, özellikle ilk 11'in değişilmez isimleri olan Torreira, Barış Alper Yılmaz ile Abdülkerim Bardakçı'nın bu konuda özel olarak dikkatlerini çektiği bildirildi.

Sarı-kırmızılı takımın teknik patronunun önceki gün yapılan açıklamayla Atilla Karaoğlan'ın derbiye atanmasından sonra endişelerinin daha da yükseldiği belirtildi. Başkan Dursun Özbek de Divan Kurulu'nda yaptığı açıklamada bu atamayı eleştirirken, "Hakem mi kalmadı da Atilla Karaoğlan bu derbiyi yönetiyor?" ifadelerini kullanmıştı.

DERBİYE PRİM

Galatasaray'da haftalık yönetim kurulu toplantısı dün yapıldı. Başkan Dursun Özbek ve ekibinin de teknik heyet gibi derbi için seferberlik ilan ettiği öğrenildi. Sarı-kırmızılı yöneticilerin Florya'ya çıkarma yapacağı da belirtildi. Özbek ve kurmaylarının oyuncuların moralini yüksek tutmak için bir konuşma yapacağı, ayrıca takıma özel prim de açıklayacağı öğrenildi.



 
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