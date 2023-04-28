Okan Buruk'tan 3 farklı 11 planı

Sam Adekugbe'yi kulübeye çekip Leo Dubois'i solda oynatmak isteyen Okan Buruk, Barış Alper ve Berkan Kutlu'yu da hazırladı, 3 farklı ilk 11 planı yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan 3 farklı 11 planı
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28 Nisan 2023 13:57
Çarşamba günü Beşiktaş derbisi hazırlıklarına başlayan Galatasaray tam kadro. Barış Alper'in cezası bitti, affedilen Gomis takıma döndü, İcardi fizik olarak yüzde yüz hazır hale geldi. Teknik direktör Okan Buruk ise henüz Beşiktaş 11'ini belirlemedi.

3 FARKLI KADRO DENEDİ

Buruk, antrenmanlarda derbiye yönelik üç farklı kadro denedi ve maç günü son kararını verecek. Beşiktaş'ın Redmond-Cenk Tosun-Aboubakar üçlüsünden oluşan formda hücum hattı, Galatasaray'ın savunmada değişiklik yapmasına neden olabilir.

SINIRA TAKILIYOR!

F.Bahçe ve Trabzon maçlarında solda oynayan Leo Dubois savunmanın solunda Adekugbe'ye tercih edilebilir. Fransız Dubois'in ilk 11'e girdiği denklemde +3 kuralında Abdülkerim ve Kerem dışındaki 3. yerlinin kim olacağı belirsizliğini koruyor. Berkan-Torreira ve Barış Alper-Rashica arasında forma rekabeti yaşanıyor. 

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