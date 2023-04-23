Okan Buruk'tan 2 sürpriz karar!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Karagümrük maçı kadrosunda 2 sürpriz karar verdi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Okan Buruk'tan 2 sürpriz karar!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
23 Nisan 2023 17:50
Galatasaray'ın VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacağı maçta Okan Buruk'un 2 tercihi dikkat çekti.

Corendon Alanyaspor maçının ilk yarısında sakatlanan ve devrede oyundan çıkan Mauro Icardi, yedek kulübesinde yer aldı. Okan Buruk'un maçın durumuna göre Icardi'ye görev vereceği, skorun sarı kırmızılı takım lehine olması halinde Beşiktaş derbisi öncesi risk almayacağı kaydedildi.

Okan Buruk, Mauro Icardi yerine Nicolo Zaniolo'yu ileri uçta tercih etti.

GOMIS YERİNE YUSUF DEMİR

Okan Buruk'un ikinci sürpriz tercihi ise yedek kulübesinde oldu. Bafetimbi Gomis yerine Yusuf Demir maç kadrosuna yazıldı.

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Mertens, Rashica, Kerem, Zaniolo.

Galatasaray'ın yedekleri: Okan, Dubois, Midtsjø, Yunus, Berkan, Kaan, Yusuf, Mata, Kazımcan, Mauro Icardi.




SENİN İÇİN SEÇTİĞİMİZ
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery