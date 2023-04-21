Daha önce Akhisar'la Türkiye Kupası, Başakşehir'le lig şampiyonluğu kazanan Okan Buruk, Galatasaray'da kupaya veda etse de şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor.



14 maçlık galibiyet serisiyle Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu tarihe gömen Aslan'ın hocası, bu kez de 28 maçta 69 puan toplayarak 2.46'lık puan ortalaması tutturmayı başardı.



TARİHE GEÇMEYİ HEDEFLİYOR



Buruk, galibiyet serisine devam ederken puan ortalamasını yükseltmeyi ve tarihe geçmeyi hedefliyor.



