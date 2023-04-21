Okan Buruk'tan 2.46'lık puan ortalaması

14 maçlık galibiyet serisiyle Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu tarihe gömen Okan Buruk, bu kez de 28 maçta 69 puan toplayarak 2.46'lık puan ortalaması tutturmayı başardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan 2.46'lık puan ortalaması
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21 Nisan 2023 10:47
Daha önce Akhisar'la Türkiye Kupası, Başakşehir'le lig şampiyonluğu kazanan Okan Buruk, Galatasaray'da kupaya veda etse de şampiyonluğa emin adımlarla ilerliyor.

14 maçlık galibiyet serisiyle Beşiktaş'ın 63 yıllık rekorunu tarihe gömen Aslan'ın hocası, bu kez de 28 maçta 69 puan toplayarak 2.46'lık puan ortalaması tutturmayı başardı.

TARİHE GEÇMEYİ HEDEFLİYOR

Buruk, galibiyet serisine devam ederken puan ortalamasını yükseltmeyi ve tarihe geçmeyi hedefliyor. 

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