Okan Buruk'tan 11 kararı

Süper Lig'de Adana Demirspor ile karşılaşan Galatasaray'da Okan Buruk dikkat çekici tercihlere imza attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk'tan 11 kararı
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01 Ekim 2022 19:24
Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor deplasmanına konuk olan Galatasaray'da ilk 11 belli oldu.

Teknik direktör Okan Buruk, savunma hattının solunda sezon başında oynayan Patric van Aanholt'u keserken, yeni transferlerden Leo Dubois'i bu bölgede görevlendirdi.

Galatasaray'da ayrıca orta sahada Sergio Oliveira yerine Fredrik Midtsjö şans buldu. Okan Buruk en uçta da Bafetimbi Gomis'e forma verdi.

İşte Galatasaray'ın ilk 11'i:




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