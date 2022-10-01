Okan Buruk'tan 11 kararı

Süper Lig'in 8. haftasında Adana Demirspor deplasmanına konuk olan Galatasaray'da ilk 11 belli oldu.Teknik direktör Okan Buruk, savunma hattının solunda sezon başında oynayan Patric van Aanholt'u keserken, yeni transferlerden Leo Dubois'i bu bölgede görevlendirdi.Galatasaray'da ayrıca orta sahada Sergio Oliveira yerine Fredrik Midtsjö şans buldu. Okan Buruk en uçta da Bafetimbi Gomis'e forma verdi.