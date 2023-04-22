Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son 3 maçta 3 galibiyet alan kadroyu bozmayı düşünmüyor.Sarı-kırmızılı takım aynı kadroyla Adana Demirspor'u 2-0, Kayserispor'u 6-0, Alanyaspor'u ise 4-1 yendi. Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem ve İcardi'den oluşan 11'le istikrar yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, Pazar akşamı evinde oynayacakları Karagümrük maçında da değişiklik yapmayı düşünmüyor.Alanya deplasmanında ağrı hisseden ve tedbir amaçlı kenara alınan Mauro İcardi'nin durumu ise maç gününde belli olacak. İcardi'nin maça yetişmesi için yoğun çaba harcanıyor.Galatasaray, Fatih Karamgümrük maçını da kazanarak Fenerbahçe'yle arasındaki farkı yeniden 9'a çıkarmayı hedefliyor.