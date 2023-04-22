Okan Buruk'tan 11 kararı!

Galatasaray'da Okan Buruk son 3 maçta aynı 11'i sahaya sürdü. Üst üste 3 galibiyet geldi, tam 12 gol atıldı. Karagümrük karşısında da kazananlar sahada olacak.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'tan 11 kararı!
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22 Nisan 2023 13:28
Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk, son 3 maçta 3 galibiyet alan kadroyu bozmayı düşünmüyor.

Sarı-kırmızılı takım aynı kadroyla Adana Demirspor'u 2-0, Kayserispor'u 6-0, Alanyaspor'u ise 4-1 yendi. Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Oliveira, Torreira, Rashica, Mertens, Kerem ve İcardi'den oluşan 11'le istikrar yakalayan tecrübeli çalıştırıcı, Pazar akşamı evinde oynayacakları Karagümrük maçında da değişiklik yapmayı düşünmüyor.

ICARDI BELİRSİZ

Alanya deplasmanında ağrı hisseden ve tedbir amaçlı kenara alınan Mauro İcardi'nin durumu ise maç gününde belli olacak. İcardi'nin maça yetişmesi için yoğun çaba harcanıyor.

HEDEF 9 PUAN FARK

Galatasaray, Fatih Karamgümrük maçını da kazanarak Fenerbahçe'yle arasındaki farkı yeniden 9'a çıkarmayı hedefliyor. 

 
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