Okan Buruk sürpriz yapacak! Kadro değişiyor!

Galatasaray, milli arada İstanbulspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Aslan, bu mücadeleden 2-1 galip ayrıldı.Galatasaray'ın golleri, Icardi ve Barış Alper'den geldi. Milli ara öncesi Konyaspor'u Nef Stadı'nda 2-1 yenerek 1 günlüğüne de olsa ligin zirvesine çıkan Galatasaray bir kez daha zorlu bir maça hazırlanıyor.Süper Lig'in 8. haftasında lider Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Sarı-Kırmızılılar tüm çalışmalarını üç puan üzerine yapıyor.Teknik direktör Okan Buruk'un Konyaspor maçının ilk devresinde orta alan ve buna bağlı olarak savunmada yaşanan sorunları dikkate alarak 11'de bazı değişimler yapmayı düşündüğü öğrenildi.Tecrübeli hoca, sakatlığı geçen Frederick Midtsjö'ye forma vererek orta alanı güçlendirmeyi düşünüyor.Buruk'un bu durumda Mertens'i sola çekeceği ve Kerem Aktürkoğlu'nu kulübeye göndereceği belirlendi.Başarılı teknik adamın 3. yerli olarak da Berkan Kutlu'yu sol bekte kullanabileceği gelen bilgiler arasında.Okan Buruk'un idmanlardaki performansına göre bu bölgede Kazımcan Karataş'ı da oynatabileceği öğrenildi.Fiziki açıdan takımın gerisinde olan yeni transfer Juan Mata'nın ise bir ihtimal Adana Demirspor maçının kadrosuna alınabileceği ifade edildi.Ancak İspanyol yıldızın 15 dakikadan fazla sahada olması da beklenmiyor. Takıma geç katılan bir diğer isim olan Mauro Icardi ise fiziki açıdan her geçen gün daha da iyiye gidiyor. Bir aksilik olmazsa Arjantinli yıldız, Adana'da ilk 11'de oynayacak.Teknik direktör Okan Buruk takımın gelişmesi ve sorunların ortadan kalkması için Florya'da yoğun bir mesai harcıyor.