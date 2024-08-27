Okan Buruk, sürpriz 11 kararını açıkladı!

Okan Buruk, "

Barış Alper sağ bek başlayacağım. Hem hava topları, hem ikili mücadelede kazanma yüzdesi ve ileriye, geriye koşulardaki hızı bizi savunma geçişi ile hücum geçişinde kullanacağız. Önde Batshuayi ve Icardi ikilisi oynayacak.

" açıklamasını yaptı.



Okan Buruk: ''İlk 11'de Köhn ile devam edeceğiz. Zaha dün hasta olduğu için antrenmana çıkmadı, bugün de aynı sebepten dolayı kadroda yok.'' ifadelerini kullandı.



İŞTE GALATASARAY'IN YOUNG BOYS MAÇI 11'İ



