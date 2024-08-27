Okan Buruk, sürpriz 11 kararını açıkladı!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Young Boys ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Play-Off turu rövanş maçı öncesi konuştu.
Okan Buruk, "İlk maçta avantajı istiyorduk, başaramadık. Oyun kalitemiz ve konsantrasyon daha yüksek olmalı idi. Sentetik saha bizim gibi takımlar için etken. Burada isteğimiz dileğimiz, amacımız turu geçmek üzerine. Bunun için maçı kazanmamız gerekiyor. Normal bir lig maçından farkı yok. Bütün sezon kazanmayı isteyerek oynamayı geçecek. Bugün skoru artırmak önemli." ifadelerini kullandı.
Deneyimli teknik adam, "Hücum oyuncularının çok olduğu kadroyla çıkıyoruz. İlk maçta takım savunmasını doğru yapmadık. Geçiş hücumlarında ilk maçta konsantrasyon kaybı bize pahalıya mal oldu. Fazla pozisyon verdik. Takım savunmasını iyi yapmalıyız." dedi.
"BARIŞ ALPER SAĞ BEK, İLERİDE ICARDI - BATS"
Okan Buruk, "Barış Alper sağ bek başlayacağım. Hem hava topları, hem ikili mücadelede kazanma yüzdesi ve ileriye, geriye koşulardaki hızı bizi savunma geçişi ile hücum geçişinde kullanacağız. Önde Batshuayi ve Icardi ikilisi oynayacak." açıklamasını yaptı.
Okan Buruk: ''İlk 11'de Köhn ile devam edeceğiz. Zaha dün hasta olduğu için antrenmana çıkmadı, bugün de aynı sebepten dolayı kadroda yok.'' ifadelerini kullandı.
İŞTE GALATASARAY'IN YOUNG BOYS MAÇI 11'İ
Muslera, Barış Alper, Kaan, Nelsson, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Batshuayi, Kerem A., Icardi.
"ACELE ETMEDEN, SABIRLI OLUP..."
Okan Buruk, "Hatayspor maçında Icardi ve Batshuayi ikilisi ile attığımız goller var sonuç aldığımız. Son olarak Young Boys maçında bir bölümde bu şekilde sonuç aldık. Bugün bunu kullanmak istiyoruz. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Top bizdeyken yapacağımız işler önemli. Rakibimizin skor avantajını koruyacağını, uzun topları bekliyoruz. Seyirci ile birlikte maçın içinde olacağız. Acele etmeden sabırlı olup inşallah bu turu geçeceğiz. Bu zamana kadar taraftarımız hep destekledi bizi. İki senedir de bunun karşılığını sahada verdik. Yine aynı şekilde bizi destekleyecekler ve onlara yakışan şekilde mücadele edip maç sonu onlarla kutlamak istiyoruz. Oyuncularımızın sabrı önemli." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.
Okan Buruk, "İlk maçta avantajı istiyorduk, başaramadık. Oyun kalitemiz ve konsantrasyon daha yüksek olmalı idi. Sentetik saha bizim gibi takımlar için etken. Burada isteğimiz dileğimiz, amacımız turu geçmek üzerine. Bunun için maçı kazanmamız gerekiyor. Normal bir lig maçından farkı yok. Bütün sezon kazanmayı isteyerek oynamayı geçecek. Bugün skoru artırmak önemli." ifadelerini kullandı.
Deneyimli teknik adam, "Hücum oyuncularının çok olduğu kadroyla çıkıyoruz. İlk maçta takım savunmasını doğru yapmadık. Geçiş hücumlarında ilk maçta konsantrasyon kaybı bize pahalıya mal oldu. Fazla pozisyon verdik. Takım savunmasını iyi yapmalıyız." dedi.
"BARIŞ ALPER SAĞ BEK, İLERİDE ICARDI - BATS"
Okan Buruk, "Barış Alper sağ bek başlayacağım. Hem hava topları, hem ikili mücadelede kazanma yüzdesi ve ileriye, geriye koşulardaki hızı bizi savunma geçişi ile hücum geçişinde kullanacağız. Önde Batshuayi ve Icardi ikilisi oynayacak." açıklamasını yaptı.
Okan Buruk: ''İlk 11'de Köhn ile devam edeceğiz. Zaha dün hasta olduğu için antrenmana çıkmadı, bugün de aynı sebepten dolayı kadroda yok.'' ifadelerini kullandı.
İŞTE GALATASARAY'IN YOUNG BOYS MAÇI 11'İ
Muslera, Barış Alper, Kaan, Nelsson, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Batshuayi, Kerem A., Icardi.
"ACELE ETMEDEN, SABIRLI OLUP..."
Okan Buruk, "Hatayspor maçında Icardi ve Batshuayi ikilisi ile attığımız goller var sonuç aldığımız. Son olarak Young Boys maçında bir bölümde bu şekilde sonuç aldık. Bugün bunu kullanmak istiyoruz. Takımıma ve oyuncularıma güveniyorum. Top bizdeyken yapacağımız işler önemli. Rakibimizin skor avantajını koruyacağını, uzun topları bekliyoruz. Seyirci ile birlikte maçın içinde olacağız. Acele etmeden sabırlı olup inşallah bu turu geçeceğiz. Bu zamana kadar taraftarımız hep destekledi bizi. İki senedir de bunun karşılığını sahada verdik. Yine aynı şekilde bizi destekleyecekler ve onlara yakışan şekilde mücadele edip maç sonu onlarla kutlamak istiyoruz. Oyuncularımızın sabrı önemli." sözleriyle konuşmasını sürdürdü.
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