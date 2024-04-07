Okan Buruk: ''Süper Kupa'yı almak çok önemli''

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: ''Süper Kupa'yı almak çok önemli''
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07 Nisan 2024 20:53
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Süper Kupa'da Fenerbahçe maçı öncesi açıklamalarda bulundu. 

Okan Buruk, "Bu sevgiye değer olmaya çalışmamız gerekiyor. İnşallah bunu saha içinde kalarak yapacağız. Cumhuriyetin 100. yılında Süper Kupa'yı almak çok önemli. Buraya lig şampiyonu olarak geliyoruz. Rakibimizin nasıl bir kadroyla sahaya çıkacağını bilmediğim için o doğrultuda bir kadro hazırladım. Bugün burada olmak bizim için büyük bir onur." dedi. 

Sözlerine devam eden tecrübeli hoca, "Buranın gelirleri depremzedelere bağışlanacak. Amacımız kupayı kazanıp, müzemize bir kupa daha götürebilmek." ifadelerini kullandı. 

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