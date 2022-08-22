Okan Buruk Seferovic'ten vazgeçmeyecek!

Antalyaspor ve Ümraniyespor'a galibiyet gollerini Bafetimbi Gomis atsa da Seferovic ilk 11 çıkmaya devam edecek.Teknik direktör Okan Buruk, zorlu Trabzon deplasmanına da İsviçreli 9 numarasıyla başlayacak ve Gomis'i yine kulübeden hamle oyuncusu olarak kullanacak.Hafta içinde idmanlarda tecrübeli oyuncuyla özel olarak ilgilenecek Buruk ve yardımcıları, bir gol atması halinde Sefeovic'in devamını getireceği görüşünde.Forma giydiği üç hazırlık maçında 2 gol ve 2 asistle taraftarlarının çabuk gözüne giren İsviçreli'nin, özellikle Ümraniyespor karşılaşmasında kaçırdığı gollerle saç baş yoldurmuştu.Sabırla suskun golcüsüne şans vermeye devam edecek olan Okan Buruk, Seferovic'in tek eksikliğinin gol olduğunu ve bunu attığı takdirde rahatlayacağı görüşünde.Öğrencisine "Sen da atacaksın. Sana güvenim tam" mesajını veren Buruk, 30 yaşındaki forveti Trabzonspor önünde de 11 başlatacak. Alınan iki galibiyetin de kahramanı olan Bafetimbi Gomis ise yedek kuvvet ve hamle oyuncusu olarak kulübede hazır görev bekleyecek. Fransız forvet bu durumdan çok da rahatsız değil.