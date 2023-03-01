Kısa süre şans bulduğu ilk maçında golle tanışan Nicolo Zaniolo ile beraber ellerinin güçlendiğini düşünen Okan Buruk'un, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlı ve Milot Rashica'nın formunu da iyi gördüğü belirtildi.Tecrübeli hoca, bu 4'lüden sadece ikisini oynatabilecek.Yine Torreira ve Oliveira'nın formda oluşu Okan Buruk'u rahatlattı.Bu ikilinin Alanyaspor maçında etkili görünmesi memnuniyet yarattı. Sarı Kırmızılılar'da genel performanstan memnun olan Buruk'un sezonun geri kalanı için herhangi bir kaygı taşımadığı belirtildi.