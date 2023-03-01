Okan Buruk seçim yapacak: 4 isimden sadece 2'si!

Galatasaray'da Okan Buruk, Nicolo Zaniolo, Kerem Aktürkoğlu, Barış Alper ve Milot Rashica 4'lüsünden sadece ikisini oynatabilecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Okan Buruk seçim yapacak: 4 isimden sadece 2'si!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
01 Mart 2023 13:20
Nicolo Zaniolo
Nicolo Zaniolo
Galatasaray
Kısa süre şans bulduğu ilk maçında golle tanışan Nicolo Zaniolo ile beraber ellerinin güçlendiğini düşünen Okan Buruk'un, Barış Alper, Kerem Aktürkoğlı ve Milot Rashica'nın formunu da iyi gördüğü belirtildi.

Tecrübeli hoca, bu 4'lüden sadece ikisini oynatabilecek.

Yine Torreira ve Oliveira'nın formda oluşu Okan Buruk'u rahatlattı.Bu ikilinin Alanyaspor maçında etkili görünmesi memnuniyet yarattı. Sarı Kırmızılılar'da genel performanstan memnun olan Buruk'un sezonun geri kalanı için herhangi bir kaygı taşımadığı belirtildi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

EN ÇOK OKUNANLAR

TÜMÜ