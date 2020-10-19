Okan Buruk: 'Şartlar değişti ama başarabiliriz'

Başakşehir teknik direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig ile oynayacakları maç öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İşte Okan Buruk'un sözleri...



EN İYİSİNİ YAPACAĞIZ



"Çok zor bir maç bizi bekliyor. Sahada taktiksel ve fiziksel olarak elimizden gelenin en iyisini yaparsak bizde de iyi oyuncular var. Devler Ligi'nde ilk kez oynayacak çok futbolcumuz var ama en iyisini yapacağız"



ÜLKEMİZ İÇİN YAPABİLİRİZ



"Geçen sene çeyrek finalden döndük. Lig sonuna gelmesek yarı finali görme şansımız da olabilirdi. Ülke puanı için Sivasspor'a da başarılar diliyorum, yükleri fazla. En iyisini yapacaklar, biz de ülkemiz için, kendimiz için oynayacağız"



ARTIK MAKAS AÇILDI



"Önceden Real Madrid, Barça gibi takımlarla sahamızda daha başa baş oynuyorduk. Şu anda maddi şartlar çok fazla değişti. Makaslar arttı ama sahaya çıkınca da 11'e 11 oynuyorsunuz. Doğruları yapınca sonuçlar gelebilir. En zor gruptayız, kendimizi gösterme şansımız da var"



