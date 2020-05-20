Okan Buruk: "Şampiyonluğu istiyoruz"

Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, geri dönüş ile ilgili konuştu.

Okan Buruk: 'Şampiyonluğu istiyoruz'
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20 Mayıs 2020 23:38
Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk A Spor canlı yayınında açıklamalarda bulundu.

Buruk, küme düşmenin kaldırılması ihtimaliyle ilgili, "Kümeden düşmenin olup olmayacağına karar verecek olan TFF'dir. Bu süreç bazı takımlar için avantaj olabilir." ifadelerini kullandı.

Kalan dönemdeki hedefleri sorulan teknik adam, "Bu sene Başakşehir olarak şampiyonluğu istiyoruz. UEFA'da ilk hedefimiz çeyrek final. Gelecek sezonun 21 takımla oynanmasını gerçekçi bulmuyorum." dedi.

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