Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor mağlubiyeti sonrası açıklamalarda bulundu.



İlk yarıda gereksiz şekilde takımın geriye çekildiğini söyleyen Okan Buruk "Hem kaybettiğimiz için hem de bu kadar gol yediğimiz çok üzgünüm. Konyaspor'u tebrik ederim. Biz kopuk kopuk geldik. Gereksiz şekilde geriye çekildik, çok da bağırdım, uyardım. Konyaspor'un her topu da gol oldu." açıklamasını yaptı.



Şampiyonlukla ilgili konuşan Okan Buruk "4-3 ile şampiyonluğumuzu ilan edebilirdik. Şampiyonluğumuzu ilan edemediğimiz ve kaybettiğimiz için gerçekten üzgünüm. Haftaya kazanırsak şampiyonluğumuzu ilan edeceğiz. Trabzonspor'un da kaybetmesi avantajımıza oldu." dedi.



