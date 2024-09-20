Okan Buruk: 'Sakın provoke olmayın!'

Okan Buruk, Galatasaray'lı futbolculara Fenerbahçe derbisi öncesi provokasyonlara uyulmamasını ve sakin olmalarını vurguladı.
Gaziantep maçı sonrası "Geçen seneki maç zevksiz ve kalitesiz geçmişti, 0-0'lık maç. Saha içi olaylarının, hakemlerin konuşulmadığı, futbolun ve oyuncularımızın konuşulduğu bir oyun ortaya çıkartmak istiyoruz. Hedefimiz orada kazanmak" şeklinde konuşan 50 yaşındaki teknik adamın, derbide 'önde baskı' planı yaptığı öğrenildi.
Buruk'un öğrencilerine, "Önde baskı kurup erken gol ile oyunu koparalım. Sonuçta lideriz ve kazanırsak müthiş bir avantaj elde ederiz. Hem puan farkı artar hem de psikolojik üstünlük elde ederiz" dediği belirtildi.
DÖRTLÜ İLE DEVAM
Sarı kırmızılı takımın transfer döneminde yaptığı takviyelerin ardından Okan Buruk'un 3'lü savunmaya döneceği tartışılırken başarılı teknik adam, milli ara sonrası 4'lü savunma hattıyla devam kararı aldı.
Sarı-kırmızılılar, bu kurguyla önce Çaykur Rizespor'u sonra Gaziantep FK'yı farklı devirmeyi başardı.
"PROVOKASYONLARA GELMEYİN"
Teknik direktör Okan Buruk, futbolcularını uyardı: "Son iki senedir olduğu gibi yine kazanmak için Fenerbahçe maçına gideceğiz. Derbide sakin olmamız gerekiyor, provokasyonlara uymamamız gerekiyor. Futbol içinde kalıp kazanmaya odaklanacağız. Tüm takım bunlara dikkat ederse 3 puan alır ve zaferle döneriz."
SABIR VE DİSİPLİN
Okan Buruk oyuncularını Fenerbahçe cephesinden gelebilecek hiçbir açıklamaya önem vermemeleri ve etkilenmemeleri konusunda uyardı. Kadıköy'e düşük tansiyonla gitmelerinin kendileri açısından avantaj olacağını düşünen Buruk, derbide zaferin anahtarını "Sabır ve disiplin" olarak belirledi.
Gaziantep maçı sonrası "Geçen seneki maç zevksiz ve kalitesiz geçmişti, 0-0'lık maç. Saha içi olaylarının, hakemlerin konuşulmadığı, futbolun ve oyuncularımızın konuşulduğu bir oyun ortaya çıkartmak istiyoruz. Hedefimiz orada kazanmak" şeklinde konuşan 50 yaşındaki teknik adamın, derbide 'önde baskı' planı yaptığı öğrenildi.
Buruk'un öğrencilerine, "Önde baskı kurup erken gol ile oyunu koparalım. Sonuçta lideriz ve kazanırsak müthiş bir avantaj elde ederiz. Hem puan farkı artar hem de psikolojik üstünlük elde ederiz" dediği belirtildi.
DÖRTLÜ İLE DEVAM
Sarı kırmızılı takımın transfer döneminde yaptığı takviyelerin ardından Okan Buruk'un 3'lü savunmaya döneceği tartışılırken başarılı teknik adam, milli ara sonrası 4'lü savunma hattıyla devam kararı aldı.
Sarı-kırmızılılar, bu kurguyla önce Çaykur Rizespor'u sonra Gaziantep FK'yı farklı devirmeyi başardı.
"PROVOKASYONLARA GELMEYİN"
Teknik direktör Okan Buruk, futbolcularını uyardı: "Son iki senedir olduğu gibi yine kazanmak için Fenerbahçe maçına gideceğiz. Derbide sakin olmamız gerekiyor, provokasyonlara uymamamız gerekiyor. Futbol içinde kalıp kazanmaya odaklanacağız. Tüm takım bunlara dikkat ederse 3 puan alır ve zaferle döneriz."
SABIR VE DİSİPLİN
Okan Buruk oyuncularını Fenerbahçe cephesinden gelebilecek hiçbir açıklamaya önem vermemeleri ve etkilenmemeleri konusunda uyardı. Kadıköy'e düşük tansiyonla gitmelerinin kendileri açısından avantaj olacağını düşünen Buruk, derbide zaferin anahtarını "Sabır ve disiplin" olarak belirledi.