Galatasaray'ın hocası Okan Buruk, Beşiktaş derbisinde mutlaka sakin kalan taraf olmaları gerektiğini söyledi.
Zorlu mücadelede öncesinde takımıyla kısa bir toplantı yapan tecrübeli çalıştırıcı ortaya çıkabilecek yüksek tansiyonla ilgili öğrencilerine uyarılarda bulundu.
"SAKİN ORTAM BİZİM İŞİMİZE GELİR"
Başarılı hoca, "Kesinlikle tartışmalardan uzak kalmalıyız. Sakin ortam bizim işimize gelir, gerilim yükselirse baskı altında kalabiliriz. Çok dikkatli ve her dakika motive olmalıyız" diye konuştu.
Zorlu mücadelede öncesinde takımıyla kısa bir toplantı yapan tecrübeli çalıştırıcı ortaya çıkabilecek yüksek tansiyonla ilgili öğrencilerine uyarılarda bulundu.
"SAKİN ORTAM BİZİM İŞİMİZE GELİR"
Başarılı hoca, "Kesinlikle tartışmalardan uzak kalmalıyız. Sakin ortam bizim işimize gelir, gerilim yükselirse baskı altında kalabiliriz. Çok dikkatli ve her dakika motive olmalıyız" diye konuştu.