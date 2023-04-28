Okan Buruk: 'Sahada sakin kalın!'

Bu sezon derbilerde önemli bir performans ortaya koyan ve oynadığı büyük maçların hiçbirini kaybetmeyen Galatasaray'da, teknik direktör Okan Buruk oyun planını şekillendirdi.



Hürriyet'ten Ali Naci Küçük'ün haberine göre; Beşiktaş ve Fenerbahçe derbilerinden galibiyetle ayrılan Galatasaray bu seriyi sürdürmek, aynı zamanda Vodafone Park'ta bir ilki gerçekleştirmek için sahaya çıkacak. Sebebi ise Galatasaray'ın, Beşiktaş'ın stadı yenilenip Vodafone Park olarak kapılarını açtıktan sonra bu statta hiç galibiyet alamaması...



Futbolculara 'sakin kalın' uyarısı



Sarı-kırmızılıların 7 maçta 6 yenilgi. 1 beraberlik aldığı seriyi sonlandırmakta kararlı olan Okan Buruk, takımını Kadıköy taktiği ile sahaya sürecek.



Tecrübeli hoca, takımı ile yaptığı toplantıda oyuncularından sakin kalmalarını, oyuna rakibi iyi karşılayarak başlamalarını istedi.



Galatasaray, Beşiktaş derbisinde önce rakibini bekleyip sonrasında hamlesini yapacak. Okan Buruk, aynı Fenerbahçe derbisinde olduğu gibi kontrataklar, geçiş hücumları ile Beşiktaş'a karşı galibiyet planı yapıyor.



Mauro Icardi ilk 11'de olacak



Önce öne geçip sonra oyun üstünlüğünü ele alarak kazanmayı planlayan Okan Buruk'un bu nedenle Beşiktaş deplasmanında aynı Kadıköy'de olduğu gibi kanatlarda Barış Alper Yılmaz ile Kerem Aktürkoğlu gibi iki sprinter, hızlı oyuncu ile karşılaşmaya başlaması bekleniyor.



Bu sezon forma giydiği Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon karşılaşmalarında tam 6 gollük katkı sağlayan Mauro Icardi de ilk 11'de olacak. Arjantinli futbolcu bu sezon görev aldığı 4 derbide 4 gol, 2 asistlik skor katkısı sağladı.



Açlışı yapıp en çok puan toplayan Galatasaray



Bu sezon Süper Lig'de en fazla maçta açılış golünü atan takım olan Galatasaray (19) aynı zamanda 1-0 öne geçtiği karşılaşmalarda en fazla galibiyet alan ekip olarak öne çıkarken (16G, 2B, 1M) bu seriyi derbide de devam ettirmek istiyor.



Beşiktaş ise evinde ilk golü attığı lig maçlarının tamamını kazanan tek taraf (9G).



Ayrıca pazar günü ligde bu sezon ilk yarılarda en fazla gol atan iki takım bu maçta karşı karşıya gelecek. Beşiktaş 31 kez fileleri havalandırırken, Galatasaray 30 gole imza attı.





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