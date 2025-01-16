Okan Buruk: 'Romulo'yu alalım!'

Bu sezon Trendyol Süper Lig'in flaş takımı Göztepe'de kiralık olarak oynayan Romulo, Galatasaray'ın radarında.
Göztepe, Brezilyalı futbolcunun 2.5 milyon euro'luk opsiyonunu kullanmak istiyor. Ancak Göztepe ayrılığı istemezse transferin gerçekleşmesi mümkün gözükmüyor.
OKAN BURUK ÖZELLİKLE İSTEDİ
Taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan Brezilyalı futbolcuyu çift forvetli sistemine çok uygun gören Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transferin bitirilmesi için yönetimden ricacı oldu.
Oyuncunun bonservisi ise Brezilya kulübü Athletico Paranaense'de bulunuyor.
22 yaşındaki Brezilyalı forvet, bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 18 maçta 10 gol 6 asistlik performansıyla göz doldurdu.
Göztepe, Brezilyalı futbolcunun 2.5 milyon euro'luk opsiyonunu kullanmak istiyor. Ancak Göztepe ayrılığı istemezse transferin gerçekleşmesi mümkün gözükmüyor.
OKAN BURUK ÖZELLİKLE İSTEDİ
Taraflı tarafsız herkesin büyük beğenisini kazanan Brezilyalı futbolcuyu çift forvetli sistemine çok uygun gören Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, transferin bitirilmesi için yönetimden ricacı oldu.
Oyuncunun bonservisi ise Brezilya kulübü Athletico Paranaense'de bulunuyor.
22 yaşındaki Brezilyalı forvet, bu sezon Göztepe formasıyla çıktığı 18 maçta 10 gol 6 asistlik performansıyla göz doldurdu.