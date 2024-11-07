Okan Buruk: "Rakip bizi ilgilendirmesin!"

UEFA Avrupa Ligi'ndeki ilk ciddi sınavında Tottenham'ı konuk edecek Galatasaray'da Okan Buruk öğrencilerine seslendi.

Haber; Haberturk, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Rakip bizi ilgilendirmesin!'
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07 Kasım 2024 11:23
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'ndeki yenilmezlik serisini sürdürmek için sahaya çıkacak. Premier Lig devlerinden Tottenham'ı konuk edecek sarı-kırmızılılar maçı beklemeye başladı.

Son yapılan antrenman öncesinde taktik toplantı yapan Okan Buruk konuşma da gerçekleştirdi.

Tottenham'ın sahaya rotasyonlu ya da rotasyonsuz 11'le çıkmasının önemli olmadığına vurgu yaptı.

"DAHA İYİ TAKIMLARLA KARŞILAŞTIK"

Kendi oyunlarını oynayacaklarını hatırlatan Buruk öğrencilerine şunları söyledi: "Rakibin kim olduğu, 11'inin ne olduğu, kimin oynadığı bizi ilgilendirmiyor. Üçüncü sezonumuzdayız. Daha önce daha iyi kadrolarla karşılaştık. Oyun olarak onları yendiğimiz anlar oldu. Şimdi de aynı şekilde hareket edeceğiz. Biz kendi oyunumuzu oynayacak, sahanın her yerinde biz olacağız. Şimdi çalışmalarımızın meyvesini toplama zamanı" 

 
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