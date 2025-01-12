Okan Buruk: "Puan farkını korumalıyız"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesinde takım ile bir görüşme yaptı.

Haber; Milliyet, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Puan farkını korumalıyız'
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12 Ocak 2025 10:15
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesinde takım ile bir görüşme yaptı.

Fenerbahçe ile olan puan farkına değinen Buruk, "İlk yarıyı bu maçla tamamlıyoruz. Aradaki puan farkını korumamız gerekiyor. Çok güzel bir seri yakaladık ve bunu devam ettirelim. Ligde her maç her puan değerli. İkinci yarı bizi zor bir fikstür bekliyor. Bunun için toplayabildiğimiz kadar puan almalıyız." sözlerini sarf etti.

Kupa maçında yaşanan puan kaybı sonrası Okan Buruk'un sözlerine kulak veren futbolcular, ligdeki maça kupadan daha fazla asılmaları gerektiğini kendi içlerinde de konuştu ve maça olan konsantrasyon arttı.
 
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