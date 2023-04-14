Okan Buruk: 'Puan farkını açmak istiyoruz'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor karşılaşması öncesi açıklamalarda bulundu.



Okan Buruk, "Zemin harika. Ligin en çok stadı dolduran taraftarı yine yerini alacak. Takım olarak birinciyiz. Kazanmak istiyoruz. Kayserispor formda, güçlü ofansif 11 ile çıkacaklar. Biz de iyi 11 ile sahadayız. Dries Mertens ve Abdülkerim Bardakçı'nın ufak ağrıları var." dedi.



Genç teknik adam, sözlerine, "Fenerbahçe ve Beşiktaş ile puan farkını açmak istiyoruz." diye devam etti.



Okan Buruk, son olarak, "Herkesin oynayabileceği geniş bir kadromuz var. 21 kişilik kadroyu yaparken bile zorlanıyoruz. Bugün Kazımcan yok ama bir sonraki maçta 11'de olabilir. Tüm oyuncularımıza, gençlerimize güveniyoruz. Sadece başlayan değil, devam eden on bir de önemli." sözlerini sarf etti.





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