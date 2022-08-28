Okan Buruk: 'Psikolojik baskı var'

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Trabzonspor maçı öncesi konuştu.



Genç teknik adam yağtığı açıklamada, "Sezon başında hedefimizi şampiyonluk olarak seçtik. Zorlu fikstürle başladık. Toparlanma sürecindeyiz. Geçen seneden farklı 6 isimle başlayacağız. Bu bir süreç alıyor. Geçen seneden oyuncularda psikolojik baskı var. Başarı için yoğun çalışıyoruz. Hedef şampiyonluk." ifadelerini kullandı.



Abdullah Avcı'ya da değinen Okan Buruk, "Abdullah Hoca, hocalığımı yaptı. Milli Takım'da beraber çalıştık. Kendisini ve ailesini çok severim. Geçen sene önemli bir başarıya imza attı. Böyle hocalara ülkenin ihtiyacı var." şeklinde konuştu.









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