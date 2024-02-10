Okan Buruk, Piatek'i durdurma planını belirledi

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Başakşehir'in en tehlikeli silahı Krzysztof Piatek'i durdurmak için planlarını yaptı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, Piatek'i durdurma planını belirledi
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10 Şubat 2024 12:39
Son güncelleme 10 Şubat 2024 12:40
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesi savunmaya özel bir görev verdi.

Okan Buruk, Başakşehir'in en tehlikeli silahı Krzysztof Piatek'i durdurmak için planlarını yaptı.

Son 2 maçta 5 gol kaydeden Polonyalı golcü ile Victor Nelsson özel olarak ilgilenecek. Davinson Sanchez de savunma görevlerinin haricinde yine oyun kurulumundan sorumlu olacak.



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