Okan Buruk, Piatek'i durdurma planını belirledi

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesi savunmaya özel bir görev verdi.
Okan Buruk, Başakşehir'in en tehlikeli silahı Krzysztof Piatek'i durdurmak için planlarını yaptı.
Son 2 maçta 5 gol kaydeden Polonyalı golcü ile Victor Nelsson özel olarak ilgilenecek. Davinson Sanchez de savunma görevlerinin haricinde yine oyun kurulumundan sorumlu olacak.
Okan Buruk, Başakşehir'in en tehlikeli silahı Krzysztof Piatek'i durdurmak için planlarını yaptı.
Son 2 maçta 5 gol kaydeden Polonyalı golcü ile Victor Nelsson özel olarak ilgilenecek. Davinson Sanchez de savunma görevlerinin haricinde yine oyun kurulumundan sorumlu olacak.