Okan Buruk: 'Muriqi'yle hiç konuşmadım'

Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olduğu konuşulan Okan Buruk'un eski öğrencilerinden Vedat Muriqi transferiyle ilgili açıklama geldi.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Spor Gecesi programında yaptığı açıklamada Muriqi'in transferi için kendisiyle hiç konuşmadığını anlattı. İşte o sözler:
"Vedat Muriqi ile hiç konuşmadım. İnsan olarak çok seviyorum. Rize'de çalıştım. Hep görüştüğüm bir insan. Bu sene çok iyi bir sezon geçirdi, büyük ihtimal orada devam edecek."
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Spor Gecesi programında yaptığı açıklamada Muriqi'in transferi için kendisiyle hiç konuşmadığını anlattı. İşte o sözler:
"Vedat Muriqi ile hiç konuşmadım. İnsan olarak çok seviyorum. Rize'de çalıştım. Hep görüştüğüm bir insan. Bu sene çok iyi bir sezon geçirdi, büyük ihtimal orada devam edecek."
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