Okan Buruk: "Muriqi'yle hiç konuşmadım"

Okan Buruk, eski Fenerbahçeli Vedat Muriqi'in gündemlerinde olmadığını ilk kez açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Okan Buruk: 'Muriqi'yle hiç konuşmadım'
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04 Temmuz 2023 00:33
Son güncelleme 04 Temmuz 2023 00:45
Galatasaray'ın bir süredir gündeminde olduğu konuşulan Okan Buruk'un eski öğrencilerinden Vedat Muriqi transferiyle ilgili açıklama geldi.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk, Spor Gecesi programında yaptığı açıklamada Muriqi'in transferi için kendisiyle hiç konuşmadığını anlattı. İşte o sözler:

"Vedat Muriqi ile hiç konuşmadım. İnsan olarak çok seviyorum. Rize'de çalıştım. Hep görüştüğüm bir insan. Bu sene çok iyi bir sezon geçirdi, büyük ihtimal orada devam edecek."

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