Okan Buruk: 'Morutan kiralık gidecek!'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpiu Morutan'ın bu sezon kiralanacağını açıkladı."Morutan Galatasaray için bir değer, bir yatırım yapıldı. O yatırımı aynı değere nasıl getiririz, onu düşünüyoruz. Türkiye'den de isteyen kulüpler var. Menajeri de teklifler getirdi. Hazırlık maçlarında zaman zaman 10 numara, kenar oynattım. Belki 1 sene gidip oynaması çok daha iyi olacak. Biz hep bunu değerlendirmek istiyoruz. Gerçekten yetenekli, iyi, çalışkan, karakterli, düzgün biri. Onun bir yere gidip oynayarak patlama yapması gerekiyor."