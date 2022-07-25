Okan Buruk: 'Morutan kiralık gidecek!'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Olimpiu Morutan'ın bu sezon kiralanacağını açıkladı.
İşte Okan Buruk'un Morutan sözleri:
"Morutan Galatasaray için bir değer, bir yatırım yapıldı. O yatırımı aynı değere nasıl getiririz, onu düşünüyoruz. Türkiye'den de isteyen kulüpler var. Menajeri de teklifler getirdi. Hazırlık maçlarında zaman zaman 10 numara, kenar oynattım. Belki 1 sene gidip oynaması çok daha iyi olacak. Biz hep bunu değerlendirmek istiyoruz. Gerçekten yetenekli, iyi, çalışkan, karakterli, düzgün biri. Onun bir yere gidip oynayarak patlama yapması gerekiyor."
İşte Okan Buruk'un Morutan sözleri:
"Morutan Galatasaray için bir değer, bir yatırım yapıldı. O yatırımı aynı değere nasıl getiririz, onu düşünüyoruz. Türkiye'den de isteyen kulüpler var. Menajeri de teklifler getirdi. Hazırlık maçlarında zaman zaman 10 numara, kenar oynattım. Belki 1 sene gidip oynaması çok daha iyi olacak. Biz hep bunu değerlendirmek istiyoruz. Gerçekten yetenekli, iyi, çalışkan, karakterli, düzgün biri. Onun bir yere gidip oynayarak patlama yapması gerekiyor."