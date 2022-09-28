Okan Buruk, Mata için 3 formül belirledi!

Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak sarıkırmızılı takımda son transfer Juan Mata'ya ilk 11'de yer aranıyor. 8 ve 10 numara pozisyonlarında oynayan Mata, Oliveira ve Mertens'le forma rekabetine girdi.Oliveira yerine 8, Mertens yerine 10 numarada düşünülen İspanyol yıldız, hocası Okan Buruk'un yeni saha içi lideri olacak. Oliveira, Mata ve Mertens'in aynı anda sahada yer alma ihtimali de bulunuyor. Bu durumda Mertens forvete geçecek ve Gomis kulübeye çekilecek.Henüz istenen seviyeye gelmeyen Arjantinli yıldız İcardi'nin bu hafta da ilk 11'e girmesi çok zor. Adana Demirspor maçında +3 yerli kuralını ise Abdülkerim-Yunus- Kerem karşılayacak.