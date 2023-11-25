Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk son taktik provada takımını uyardı, tüm oyuncularından Alanyaspor maçına konsantre olmalarını istedi.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor mücadelesi öncesinde yapılan son taktik provada öğrencilerine uyarılarda bulundu. Zirve yarışında kalmaları için hata yapma lükslerinin olmadığını belirten başarılı teknik adam, futbolcularından özellikle hafta içindeki Manchester United karşılaşmasını akıllarından tamamen çıkarmalarını istedi.
"MANU'YU BIRAKIN, ALANYA'YA BAKIN"
Konsantrasyon kaybı yaşamaları durumunda bunun kendilerine pahalıya patlayacağını hatırlatan Buruk, "Manchester United maçını düşünmeyin, önce önümüzdeki Alanyaspor maçını kazanmamız lazım. Hata yapma lüksümüz yok" diye konuştu.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor mücadelesi öncesinde yapılan son taktik provada öğrencilerine uyarılarda bulundu. Zirve yarışında kalmaları için hata yapma lükslerinin olmadığını belirten başarılı teknik adam, futbolcularından özellikle hafta içindeki Manchester United karşılaşmasını akıllarından tamamen çıkarmalarını istedi.
"MANU'YU BIRAKIN, ALANYA'YA BAKIN"
Konsantrasyon kaybı yaşamaları durumunda bunun kendilerine pahalıya patlayacağını hatırlatan Buruk, "Manchester United maçını düşünmeyin, önce önümüzdeki Alanyaspor maçını kazanmamız lazım. Hata yapma lüksümüz yok" diye konuştu.