Okan Buruk: "Manchester United maçını unutun"

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek. Teknik direktör Okan Buruk, oynanacak müsabaka öncesi öğrencilerine uyarılarda bulundu.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Manchester United maçını unutun'
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25 Kasım 2023 09:46
Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk son taktik provada takımını uyardı, tüm oyuncularından Alanyaspor maçına konsantre olmalarını istedi.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Alanyaspor mücadelesi öncesinde yapılan son taktik provada öğrencilerine uyarılarda bulundu. Zirve yarışında kalmaları için hata yapma lükslerinin olmadığını belirten başarılı teknik adam, futbolcularından özellikle hafta içindeki Manchester United karşılaşmasını akıllarından tamamen çıkarmalarını istedi.

"MANU'YU BIRAKIN, ALANYA'YA BAKIN"

Konsantrasyon kaybı yaşamaları durumunda bunun kendilerine pahalıya patlayacağını hatırlatan Buruk, "Manchester United maçını düşünmeyin, önce önümüzdeki Alanyaspor maçını kazanmamız lazım. Hata yapma lüksümüz yok" diye konuştu.



 
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