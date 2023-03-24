Okan Buruk: 'Mağlubiyeti unut, seriye odaklan'

Süper Lig'de şampiyonluk yarışında kritik bir döneme girilirken Galatasaray'da gözler gelecek haftalara çevrildi. Konyaspor deplasmanında gelen yenilginin üzüntüsünü hızlıca atlatmak isteyen sarı-kırmızılılar, hem mağlubiyeti telafi etmek hem de yeni bir galibiyet serisi başlatmak istiyor.14 maçlık galibiyet serisine veda eden Cim Bom'da teknik direktör Okan Buruk da oyuncularını motive etmeye çaba gösteriyor. Başarılı çalıştırıcının oyuncularıyla bir toplantı yaptığı vurgulandı. Okan Buruk'un öğrencilerine uyarılarda bulunarak,dediği öğrenildi.Öte yandan Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor. Cim-Bom'da saha çalışmalarına başlayan Mertens'in takımla beraber antrenmanlara da kısa süre içinde katılacağı belirtildi. A Milli Takım'dan şiddetli baş ağrısı nedeniyle çıkarılan ve önceki gün taburcu edilen Abdülkerim Bardakçı ise dün dinlendirildi.