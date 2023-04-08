Galatasaray'da Teknik Direktör Okan Buruk, ideal düzene dönme kararı aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Başakşehir'e elenerek büyük şok yaşayan sarı-kırmızılılarda Buruk, kadroda rotasyona gitmiş ve eleştirilmişti. Özellikle Nelsson ve Rashica gibi kilit isimlerin yedek bırakılması, Zaniolo ve Midtsjö'nün hazır olmadan 11'e girmesi olumlu sonuç vermemişti.



Sarı-kırmızılı teknik adamın fikstür nedeniyle boş geçeceği BAY haftasından sonra karşılaşacakları Kayseri maçıyla beraber ideal kadroya dönmeyi düşündüğü öğrenildi. Bu çerçevede savunmanın sigortası Nelsson ile ön taraftaki enerjisi ile dikkat çeken Rashica'dan çok olumsuz bir durum olmadığı sürece vazgeçilmeyecek.



Yine orta alanda kupada oynayan Midtsjö, kulübeye çekilip, Oliveira'ya dönülecek. Sol bekte ise Okan Buruk'un Adekugbe veya Kazımcan'ı düşünmediği ve Dubois'e döneceği bildirildi. Tüm futbolcularını hazır tutmak isteyen ve zaman zaman bu tür değişim içerisine giren Okan Buruk, Ziraat Türkiye Kupası'ndaki eleme maçında aradığını bulamamış ve G.Saray da kupaya veda etmek zorunda kalmıştı.



NELSSON'SUZ OLMUYOR



Cim-Bom, savunmada Nelsson'un olmadığı iki maçtan da mağlubiyetle ayrıldı. Sarı-kırmızılı stoper, cezası nedeniyle Konya karşısında forma giyememiş, Galatasaray sahadan yenik ayrılmıştı. Başakşehir ile oynanan kupa maçında da görev almayan futbolcunun yokluğunda sarı-kırmızılılar yine mağlup oldu ve kupaya veda etti.



"LİGDE HATA YAPAMAYIZ"



Cim-Bom'da Kayserispor hazırlıkları, bir günlük iznin ardından başladı.



Sarı-kırmızılılarda Teknik Direktör Okan Buruk'un, antrenman öncesi futbolcularıyla bir toplantı yaparak uyarılarda bulunduğu öğrenildi.



Sarı-kırmızılı hocanın, "Kupada nasıl bir maç sonrası elendiğimiz ortada. Bu saatten sonra ligde hata yapamayız. Daha da kenetlenmeli ve ekstra çaba göstermeliyiz" diye konuştuğu öğrenildi.







