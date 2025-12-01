Okan Buruk: 'Lider gidiyoruz, lider döneceğiz'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe derbisi öncesi oyuncularıyla özel bir toplantı gerçekleştirerek takımına son uyarı ve motivasyon mesajlarını verdi.

Kritik karşılaşmanın önemine dikkat çeken 52 yaşındaki teknik adam, özellikle sakinlik ve disiplin vurgusu yaptı.

"AGRESİFLİK YOK, MAÇI 11 KİŞİ TAMAMLAYACAĞIZ"

Buruk, derbi öncesi yaptığı konuşmada futbolcularına şu talimatları verdi:

"Agresiflik yok. Sakin kalıp maçı 11 kişi tamamlayacağız. Çok eksiğimiz olabilir ama bir sorun yaşamanız halinde önce sağlığınızı düşünün."

"SAKİN KALMAK EN ÖNEMLİSİ"

Sarı-kırmızılı teknik adam, Fenerbahçe karşısında ilk hedefin soğukkanlılık olduğunu belirtti:

"Rakibimiz karşısında agresif olmamıza gerek yok. Önceliğimiz sakin kalmak ve maçı 11 kişi bitirmek. Ne olursa olsun sinirlerimizin oyuna hükmetmesine izin vermemeliyiz. Oraya lider olarak gidiyoruz."

"AĞRINIZ OLURSA ÇEKİNMEYİN, ÖNCE KENDİNİZİ DÜŞÜNÜN"

Sakatların çokluğuna dikkat çeken Buruk, oyuncularından sağlık konusunda duyarlı olmalarını istedi:

"Şu anda takımımızda çok fazla eksik var, bunun farkındayım. Ancak maç içerisinde ağrı ya da başka bir problem yaşarsanız kulübeye dönmekten çekinmeyin. Önce kendi sağlığınızı düşünmeniz gerekiyor. Takıma yardımcı olmaya çalışırken kendinize zarar vermeniz gerekmiyor."

"KADIKÖY'DE KAZANDIK, YİNE KAZANACAĞIZ"

Oyuncularına özgüven aşılayan Buruk, sözlerini şu ifadelerle tamamladı:

"Kadıköy'de daha önce kazandık, yine kazanacağız. Bu ligin en iyi futbol oynayan, en kaliteli takımı biziz. Maçın Kadıköy'de olması hiçbir şeyi değiştirmiyor. Kadromdaki her oyuncu değerlidir, oynamayı hak eder. Sahaya 11 kişi çıktığımız sürece eksik değiliz. Bunu bilerek oynayın ve elinizden geleni yapın. Lider gidiyoruz, lider döneceğiz. Size inanıyorum."

Galatasaray'da derbi öncesi tüm gözler artık mücadele saatine çevrilmiş durumda. Sarı-kırmızılı ekip, Buruk'un sakinlik ve disiplin vurgulu mesajlarıyla Kadıköy'e yüksek motivasyonla gidiyor.