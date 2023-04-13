Okan Buruk'la özel görüştü! Kalmak istiyor

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk yarışı veren Galatasaray'ın Fransız golcüsü Bafetimbi Gomis, teknik direktör Okan Buruk'la özel bir görüşme yaptı.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk'la özel görüştü! Kalmak istiyor
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13 Nisan 2023 13:55
Galatasaray ile sözleşmesinin sonuna gelen emektar golcü Bafetimbi Gomis'in, teknik direktör Okan Buruk'la bir görüşme yaptığı öğrenildi.

37 yaşına gelen Fransız yıldız, bir sene daha kalmak istediğini iletti. Buruk'un Gomis'le ilgili kararını sezon sonunda vereceği öğrenildi.

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 24 maça çıkan Gomis, 10 gol atarken 3 de asist yaptı. 

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