Okan Buruk'la özel görüştü! Kalmak istiyor

Galatasaray ile sözleşmesinin sonuna gelen emektar golcü Bafetimbi Gomis'in, teknik direktör Okan Buruk'la bir görüşme yaptığı öğrenildi.



37 yaşına gelen Fransız yıldız, bir sene daha kalmak istediğini iletti. Buruk'un Gomis'le ilgili kararını sezon sonunda vereceği öğrenildi.



Bu sezon sarı-kırmızılı formayla 24 maça çıkan Gomis, 10 gol atarken 3 de asist yaptı.



