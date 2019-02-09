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Okan Buruk: ''Kötü gol yedik...''

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Okan Buruk, 1-1 biten Antalyaspor maçının ardından konuştu.

Kaynak: AA
Okan Buruk: ''Kötü gol yedik...''
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09 Şubat 2019 19:31
Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında konuk ettiği Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Çaykur Rizespor'un teknik direktörü Okan Buruk, "Çıkarken kaptırdığımız bir toptan kötü bir gol yedik. Mevlüt'ün ön direk koşularını maçtan önce göstermiştik." dedi.

Buruk, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, karşılaşmanın başında golü bulduklarını belirterek, "Umar'ın sakatlanıp çıkması şanssızlıktı. Daha sonra yerleşmede sorunlar yaşadık. Rakibin kaptırdığı toplarda hücuma iyi geçebilsek istediğimizi elde edebilirdik." diye konuştu.

İkinci yarıda Antalyaspor'un risk alarak kalelerine geldiğini aktaran Buruk, şöyle devam etti:

"Çıkarken kaptırdığımız bir toptan kötü bir gol yedik. Mevlüt'ün ön direk koşularını maçtan önce göstermiştik. Kazanma şansımız geldi. Üç kez aynı pozisyonda gol şansı yakaladık. Maçın sonunda direkten dışarı çıkan topumuz var. İki takımın da çok koştuğu ve mücadele ettiği bir maç. İki takım da 120 kilometre koşmuş. Futbol ve oyun oynanmış. Taraftarlarımızı mutlu göndermek isterdik ama başaramadık. İnşallah gelecek haftalarda bunu başarırız."

Okan Buruk, maçın hakemi Halis Özkahya'nın Vedat Muric'e her pozisyonda kolay fauller çaldığını fakat her şeye rağmen art niyet aramadığını sözlerine ekledi.

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