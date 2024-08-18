Okan Buruk: "Konya'daki oyun Young Boys'a yetmez"

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önceki gün oynanan Konyaspor maçı sonrasında öğrencileriyle toplantı yaptı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Konya'daki oyun Young Boys'a yetmez'
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18 Ağustos 2024 13:01
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, önceki gün oynanan Konyaspor maçı sonrasında öğrencileriyle mini bir toplantı gerçekleştirdi.

Oyunlarını daha ileriye taşımaları gerektiğinin altını çizen 51 yaşındaki teknik adam, "Daha iyi oynamalıydık. Bu maçı kazandık, ancak diğer maçlarda daha fazla özveri göstermeli ve oyunumuzu elimizden geldiğince geliştirmeliyiz. Böylece istediğimiz hedeflere ulaşabiliriz" diye konuştu. Ayrıca Buruk, Young Boys ile oynanacak Şampiyonlar Ligi PlayOff turu mücadelesinin çok kritik olduğunun altını çizdi.

LİMİT ARTIRIMI OLACAK

Galatasaray Yönetimi de gelecek olan 30 milyon euro'luk ayak bastı parası için karşılaşmaya çok önem veriyor. Öyle ki İsviçre ekibi ile oynanacak karşılaşmalarda Cim Bom, adını Devler Ligi'nde gruplara yazdırırsa transferlerin de önü açılmış olacak. Böylece limit artırımı da gerçekleşmiş olacak.



 
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