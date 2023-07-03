Okan Buruk konuşuyor

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Spor Gecesi Digital YouTube kanalında açıklamalar yapıyor.
OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI
Okan Buruk: "Şampiyonluk çok güzel. Çok hızlı geçti. Tatil de hızlı geçti. Bir anda tekrar sezona başladık. Futbolcular tatil yapıyor, teknik adamların işi çok fazla. Fazla tatil yapamadım. Çalışmak da güzel.
Şu andaki en önemli ışık, bana da çok fazla soru geliyor. Burada sizinle birlikte onu da yanıtlarız. Şampiyonluğu aslında bir yerde unuttuk. Tekrar ne yapacağız, Şampiyonlar Ligi, gelecekler, gidecekler, kamp heyecanı...
"YENİDEN BAŞLIYORUZ"
Farklı bir sezon. Bana sorsanız, geçen sezonki hızımızla devam etmek isterdim. Devam edelim diye isterdim. Maalesef bitti. Kiralık olan oyuncular, sözleşmesi bitenler, bazıları bizimle devam etmiyor, biz bazılarıyla devam etmiyoruz. Yeniden başlıyoruz
''EN ÖNEMLİ IŞIK TRANSFERLER''
''Şu andaki en önemli ışık transfer, bana da çok fazla soru geliyor. Burada sizinle birlikte onu da yanıtlarız. Şampiyonluğu aslında bir yerde unuttuk. Tekrar ne yapacağız, Şampiyonlar Ligi, gelecekler, gidecekler, kamp heyecanı...''
"BIRAKTIĞIMIZ YERİ YAKALAYACAKLAR"
"Birçok oyuncumuz hazır geldi. Dezavantaj tatilin kısa olması, ama bizim için avantajı çok fazla bir şey kaybetmeden geldiler. Bıraktığımız gibi olmasa da orayı çok çabuk yakalayacak''
"ÜZERİMİZDE BASKI VAR"
"Galatasaray'ın teknik direktörünüsünüz, üzerinizde hep baskı olacak. Geçen sene benim için önemli bir tecrübe. O tecrübelerden faydalanacağız. Hazırlık maçlarını bile kazanmak zorundayız. Bununla bir kere yüzleşmek gerekiyor. Buna hazır olmak gerekiyor. Ben de mental olarak kendimi hazırlıyorum. Yeni bir sene başlıyor, yeni hedefler var. Bu hedeflere de geçen sene gibi hazırlanmamız gerekiyor. Artımız, geçen sene hepimiz çok geldik. Çok hızlı bir süreçti bizim için. Bu sene daha çok oyuncumuz var. Nerelerin eksik olduğu daha net belli. Aynı heyecan, tutku devam edecek. Galatasaray taraftarının beklentisini de çok fazla yükselttik. Bu da bizim için önemli bir sorumluluk"
''TIELEMANS AÇIKLAMASI''
"Tielemans biraz espriydi. Gerçekten bu seneki kadro, son yıllarda Galatasaray'ın oluşturduğu en iyi kadrolardan biriydi. Başkanımızın, yönetimin, Erden Bey'in çok büyük emeği var. Buraya gelirken bunu ortaya koydular. Yaptıklarıyla da gösterdiler. Teknik adam olarak üzerime düşeni yapmaya çalıştım."
"TÜRKİYE İLK OPSİYON OLMUYOR"
Bizim işimiz oyuncu seçmek, kadroyu oluşturmak, kadro mimarısı, onun yanında kadroyu idare etmek. En maksimum performansı alabilmek. Bazen alabiliyorsunuz, bazen alamıyorsunuz. Çok geniş bir kadro var. Beklenti şimdi de inanılmaz yüksek. Bu da normal. Bununla ilgili de çok çalışıyoruz. Bu sene farklı bir sene. Bunun altını çizmek gerekiyor. Suudi Arabistan diye bir şey var. Bütün futbol piyasası etkileniyor. Kulüpler de oradan teklif bekliyor. Zaten bu mevsim, transferin başı çok zor. Türkiye burada hep diğer opsiyon olmuştur.
"ARABİSTAN'A ÇOK İYİ OYUNCULAR GİDİYOR"
''Suudi Arabistan'a çok iyi oyuncular gidiyor. Arabistan'ı orada ayırmak lazım. Seyirci de var. Katar'da, Dubai'de seyircili maçlar görmüyorsunuz. Oradaki ortam futbolcuların ilgisini çekebiliyor. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynamak farklı bir şey ama çok ekstrem paralar üzerinden konuşuyoruz. Arada 2-3M€ farklar yok. 10 katı, 20 katı. Çin vardı, 3 katı maksimum paralar oluyordu. O bile oyuncuların dikkatini çekiyordu.''
"SABIRLI OLMAK GEREKİYOR"
''Transfer yapmak bu dönem için zordu. Şimdi bu furya ile birlikte daha da zorlaştı. Biraz beklemek, sabırlı olmak gerekiyor. Transferde en önemli şey, geçen sene de onu yaşadık. O arada maç da kaybedebilirsiniz ama uzun vadede baktığınızda doğru kadro kurmak istiyorsanız biraz sabra ihtiyaç var.''
"BOEY VE NELSSON GELİYOR"
"Türkiye özellikle Eylül'ün ortasına kadar transferi uzattı. Oraları çok beklemek istemiyorsunuz, Eylül başında Avrupa listelerini de veriyorsunuz. Orayı çok fazla beklemek istemeseniz de beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bizim avantajımız, geçen senedeki kadromuzu koruyabiliyoruz. En azından savunmamız duruyor. Orta sahamız duruyor. Şu anda bizim oyuncumuz hepsi. Hiçbir oyuncu için bilemezsin ama onlarla birlikte ilk maça başlayacağız. Boey ve Nelsson katılıyor. En azından iyi bir kadromuz var. Birinci maça çıkacak iyi bir oyuncu grubumuz var."
"ÇOK FARKLI PARALAR İSTENİYOR"
"Elimizde sol bekte Kazımcan var, çok iyi bitirdi, ligin son maçında sahanın en iyilerindendi. Yine Leo Dubois, elimizdeki oyunculardan biri. Oraya bir oyuncu katmak istiyoruz ama ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bu bizim elimizde değil. Şu anda ilgilendiğimiz oyuncular, serbest olmadığı için, serbest statüdeki oyuncu da imza parası istiyor. Çok farklı paralar ortaya çıkabiliyor. Bunun için zaten Erden Bey büyük bir mesai harcıyor."
AUBAMEYANG AÇIKLAMASI
"Chelsea'de çok fazla oyuncu var diyorduk, hepsi ayrılmaya başladı. Aubamayeng'la ilgili gelişme olmadı. O tür bir oyuncuyu kadronuzda istersiniz. Biz orada her şeyimizi Icardi üzerine kurduk. Icardi ile birlikte kimi kullanabiliriz, bu bizim için çok önemli. O tip çok önemli. O tür kalitede her oyuncuyu istersiniz. İkisi bir arada oynayabilecek mi, olmazsa tek başına oynayabilecek mi, kanatta oynayabilecek mi, çift forvet oynayabilecek mi, bunlar çok önemli."
"İKİNCİ FORVET OLACAK"
''Icardi olursa, hem ikinci forvet olacak. Hem de farklı yerlerde oynayabilecek oyuncular ilk tercihimiz. Ama bazen bunu da bulamıyorsunuz. Belki direkt bir ikinci adam alacağız. Çok uzun bir sene olacak. Herkesi net bir şekilde kullanacaksınız. Geçen sene genel olarak çok fazla aynı oyuncularla devam ettik, bu sene maç takvimi daha kalabalık olacak. 20 takımlı lig, bu sene aralar da yok. Çok fazla maçın olduğu bir sene olacak.''
"ICARDI İLE VEDALAŞMADIM"
Icardi ile hep konuştuk. Giderken de konuştuk. Zaten bir kulübün oyuncusu, direkt kendi kararını verecek bir oyuncu değil. Ailesi var, ortamı var, birçok şey var. Vedalaşmadım, gelecek, başlayacak, ne zaman başlayacak üzerinden espriler yaptık. O da buradan ayrılmadı. Sosyal medya üzerinden buradan ayrılmadığını görüyoruz. Bu da bizim için sevindirici.
OKAN BURUK'UN AÇIKLAMALARI
Okan Buruk: "Şampiyonluk çok güzel. Çok hızlı geçti. Tatil de hızlı geçti. Bir anda tekrar sezona başladık. Futbolcular tatil yapıyor, teknik adamların işi çok fazla. Fazla tatil yapamadım. Çalışmak da güzel.
Şu andaki en önemli ışık, bana da çok fazla soru geliyor. Burada sizinle birlikte onu da yanıtlarız. Şampiyonluğu aslında bir yerde unuttuk. Tekrar ne yapacağız, Şampiyonlar Ligi, gelecekler, gidecekler, kamp heyecanı...
"YENİDEN BAŞLIYORUZ"
Farklı bir sezon. Bana sorsanız, geçen sezonki hızımızla devam etmek isterdim. Devam edelim diye isterdim. Maalesef bitti. Kiralık olan oyuncular, sözleşmesi bitenler, bazıları bizimle devam etmiyor, biz bazılarıyla devam etmiyoruz. Yeniden başlıyoruz
''EN ÖNEMLİ IŞIK TRANSFERLER''
''Şu andaki en önemli ışık transfer, bana da çok fazla soru geliyor. Burada sizinle birlikte onu da yanıtlarız. Şampiyonluğu aslında bir yerde unuttuk. Tekrar ne yapacağız, Şampiyonlar Ligi, gelecekler, gidecekler, kamp heyecanı...''
"BIRAKTIĞIMIZ YERİ YAKALAYACAKLAR"
"Birçok oyuncumuz hazır geldi. Dezavantaj tatilin kısa olması, ama bizim için avantajı çok fazla bir şey kaybetmeden geldiler. Bıraktığımız gibi olmasa da orayı çok çabuk yakalayacak''
"ÜZERİMİZDE BASKI VAR"
"Galatasaray'ın teknik direktörünüsünüz, üzerinizde hep baskı olacak. Geçen sene benim için önemli bir tecrübe. O tecrübelerden faydalanacağız. Hazırlık maçlarını bile kazanmak zorundayız. Bununla bir kere yüzleşmek gerekiyor. Buna hazır olmak gerekiyor. Ben de mental olarak kendimi hazırlıyorum. Yeni bir sene başlıyor, yeni hedefler var. Bu hedeflere de geçen sene gibi hazırlanmamız gerekiyor. Artımız, geçen sene hepimiz çok geldik. Çok hızlı bir süreçti bizim için. Bu sene daha çok oyuncumuz var. Nerelerin eksik olduğu daha net belli. Aynı heyecan, tutku devam edecek. Galatasaray taraftarının beklentisini de çok fazla yükselttik. Bu da bizim için önemli bir sorumluluk"
''TIELEMANS AÇIKLAMASI''
"Tielemans biraz espriydi. Gerçekten bu seneki kadro, son yıllarda Galatasaray'ın oluşturduğu en iyi kadrolardan biriydi. Başkanımızın, yönetimin, Erden Bey'in çok büyük emeği var. Buraya gelirken bunu ortaya koydular. Yaptıklarıyla da gösterdiler. Teknik adam olarak üzerime düşeni yapmaya çalıştım."
"TÜRKİYE İLK OPSİYON OLMUYOR"
Bizim işimiz oyuncu seçmek, kadroyu oluşturmak, kadro mimarısı, onun yanında kadroyu idare etmek. En maksimum performansı alabilmek. Bazen alabiliyorsunuz, bazen alamıyorsunuz. Çok geniş bir kadro var. Beklenti şimdi de inanılmaz yüksek. Bu da normal. Bununla ilgili de çok çalışıyoruz. Bu sene farklı bir sene. Bunun altını çizmek gerekiyor. Suudi Arabistan diye bir şey var. Bütün futbol piyasası etkileniyor. Kulüpler de oradan teklif bekliyor. Zaten bu mevsim, transferin başı çok zor. Türkiye burada hep diğer opsiyon olmuştur.
"ARABİSTAN'A ÇOK İYİ OYUNCULAR GİDİYOR"
''Suudi Arabistan'a çok iyi oyuncular gidiyor. Arabistan'ı orada ayırmak lazım. Seyirci de var. Katar'da, Dubai'de seyircili maçlar görmüyorsunuz. Oradaki ortam futbolcuların ilgisini çekebiliyor. Tabii ki Şampiyonlar Ligi'nde oynamak farklı bir şey ama çok ekstrem paralar üzerinden konuşuyoruz. Arada 2-3M€ farklar yok. 10 katı, 20 katı. Çin vardı, 3 katı maksimum paralar oluyordu. O bile oyuncuların dikkatini çekiyordu.''
"SABIRLI OLMAK GEREKİYOR"
''Transfer yapmak bu dönem için zordu. Şimdi bu furya ile birlikte daha da zorlaştı. Biraz beklemek, sabırlı olmak gerekiyor. Transferde en önemli şey, geçen sene de onu yaşadık. O arada maç da kaybedebilirsiniz ama uzun vadede baktığınızda doğru kadro kurmak istiyorsanız biraz sabra ihtiyaç var.''
"BOEY VE NELSSON GELİYOR"
"Türkiye özellikle Eylül'ün ortasına kadar transferi uzattı. Oraları çok beklemek istemiyorsunuz, Eylül başında Avrupa listelerini de veriyorsunuz. Orayı çok fazla beklemek istemeseniz de beklemek zorunda kalıyorsunuz. Bizim avantajımız, geçen senedeki kadromuzu koruyabiliyoruz. En azından savunmamız duruyor. Orta sahamız duruyor. Şu anda bizim oyuncumuz hepsi. Hiçbir oyuncu için bilemezsin ama onlarla birlikte ilk maça başlayacağız. Boey ve Nelsson katılıyor. En azından iyi bir kadromuz var. Birinci maça çıkacak iyi bir oyuncu grubumuz var."
"ÇOK FARKLI PARALAR İSTENİYOR"
"Elimizde sol bekte Kazımcan var, çok iyi bitirdi, ligin son maçında sahanın en iyilerindendi. Yine Leo Dubois, elimizdeki oyunculardan biri. Oraya bir oyuncu katmak istiyoruz ama ne zaman olacağını bilmiyoruz. Bu bizim elimizde değil. Şu anda ilgilendiğimiz oyuncular, serbest olmadığı için, serbest statüdeki oyuncu da imza parası istiyor. Çok farklı paralar ortaya çıkabiliyor. Bunun için zaten Erden Bey büyük bir mesai harcıyor."
AUBAMEYANG AÇIKLAMASI
"Chelsea'de çok fazla oyuncu var diyorduk, hepsi ayrılmaya başladı. Aubamayeng'la ilgili gelişme olmadı. O tür bir oyuncuyu kadronuzda istersiniz. Biz orada her şeyimizi Icardi üzerine kurduk. Icardi ile birlikte kimi kullanabiliriz, bu bizim için çok önemli. O tip çok önemli. O tür kalitede her oyuncuyu istersiniz. İkisi bir arada oynayabilecek mi, olmazsa tek başına oynayabilecek mi, kanatta oynayabilecek mi, çift forvet oynayabilecek mi, bunlar çok önemli."
"İKİNCİ FORVET OLACAK"
''Icardi olursa, hem ikinci forvet olacak. Hem de farklı yerlerde oynayabilecek oyuncular ilk tercihimiz. Ama bazen bunu da bulamıyorsunuz. Belki direkt bir ikinci adam alacağız. Çok uzun bir sene olacak. Herkesi net bir şekilde kullanacaksınız. Geçen sene genel olarak çok fazla aynı oyuncularla devam ettik, bu sene maç takvimi daha kalabalık olacak. 20 takımlı lig, bu sene aralar da yok. Çok fazla maçın olduğu bir sene olacak.''
"ICARDI İLE VEDALAŞMADIM"
Icardi ile hep konuştuk. Giderken de konuştuk. Zaten bir kulübün oyuncusu, direkt kendi kararını verecek bir oyuncu değil. Ailesi var, ortamı var, birçok şey var. Vedalaşmadım, gelecek, başlayacak, ne zaman başlayacak üzerinden espriler yaptık. O da buradan ayrılmadı. Sosyal medya üzerinden buradan ayrılmadığını görüyoruz. Bu da bizim için sevindirici.
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