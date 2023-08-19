Okan Buruk: "Kazanmak zorundayız!"

Galatasaray'da Okan Buruk, Trabzonspor maçı öncesi öğrencilerini uyardı.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk: 'Kazanmak zorundayız!'
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19 Ağustos 2023 11:40
Son güncelleme 19 Ağustos 2023 11:43
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak Trabzonspor mücadelesi öncesinde oyuncularını uyardı.

HATA İSTEMİYOR

Mutlaka kazanmak zorunda olduklarını belirten Buruk, bu maçta hata istemediğini belirtti.

"KAZANMAK ZORUNDAYIZ!"

Tecrübeli hoca, "İlk hafta şanssız bir beraberlik aldık. Telafisini kendi evimizde, seyircimiz önünde yapmalıyız. Kazanmak zorundayız, Trabzonspor karşısında hata yapmamalıyız. İyi bir sonuçla ayrılacak güce sahibiz" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL 11'İ

Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Angelino, Torreira, Oliveira, Barış, Mertens, Kerem, Icardi




 

 
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