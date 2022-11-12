Okan Buruk: 'Kazanmak için her şeyi yapacağız'

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Başakşehir maçı öncesi görüşlerini aktardı.



Okan Buruk, "Emre Belözoğlu ile teknik direktör olarak ilk kez rakibiz. İki takımın amacı kazanmak. İkimiz de kendi başarımızı düşünüyoruz. Başakşehir, benim için önemli. Göksel Başkan'a teşekkür ederim, beni çiçekle karşıladılar." dedi.



Genç teknik adam, "Alanya maçından sonra oyuncularımıza "Hedefimiz 9 puan" demiştik, 6'sını aldık. Bugün kalan 3 puanı da istiyoruz. Kazanmak için her şeyi yapacağız. İnşallah hak ettiğimiz, yani maçta hak edersek, 3 puanı almak istiyoruz." sözlerini kullandı.





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