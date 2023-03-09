Okan Buruk, Kasımpaşa'yı yıkacak 11'ini belirledi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kasımpaşa karşısındaki ilk 11'ini belirledi. İşte detaylar...

, Fotoğraf; AA
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Okan Buruk, Kasımpaşa'yı yıkacak 11'ini belirledi!
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09 Mart 2023 11:12
Galatasaray'ın devre arasında renklerine bağladığı Nicolo Zaniolo, Heyecanla Kasımpaşa maçını bekliyor. 23 yaşındaki hücum oyuncusu, Dries Mertens'in yokluğunda bu önemli randevuya 11'de başlayacak. Hazırlık maçlarında yardımcı forvet veya sağ kanatta görev yapmıştı.

Kasımpaşa'ya karşı ise Belçikalı süper yıldızın yokluğunda forvet arkasında başlayacak. Teknik direktör Okan Buruk onun oyun zekasından ve şut yeteceğinden faydalanmak istiyor.

Zaniolo daha önce İstanbulspor maçında taraftarın önüne çıkmıştı ancak ilk defa Net Stadı'nda bir maça başlayacak. 50 bin taraftar da heyecanla onu bekliyor.

YUNUS DAHA YAKIN

Teknik direktör Okan Buruk 11'ini netleştirdi. Sadece sağ kanatta kimi oynatacağına son kararı veremedi.

Yunus Akgün, Milot Rashica ve Barış Alper Yılmaz 3 aday. Ancak hazırlık maçlarının yıldızı Yunus'un diğer 2 isme göre formaya daha yakın olduğu öğrenildi.

MUHTEMEL 11: Okan Kocuk, Sacha Boey, Nelsson, Abdülkerim, Adekugbe, Torreira, Oliveira, Yunus Akgün, Zaniolo, Kerem, Mauro Icardi.


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