Okan Buruk, kariyerinde ilki yaşadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, 7-0'lık sonuçla kariyerindeki en farklı galibiyeti Başakşehir'e karşı aldı.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Okan Buruk, kariyerinde ilki yaşadı
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13 Kasım 2022 00:33
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki en farklı galibiyeti, 7-0'lık skorla daha önce başında şampiyonluk yaşadığı Medipol Başakşehir karşısında aldı.

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da en farklı mağlubiyetini bu karşılaşmada yaşadı.

Bu arada sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 4 sezon aradan sonra bir maçı 7-0'lık skorla kazandı. Galatasaray, en son 2017-2018 sezonunda 3 Mart 2018'de deplasmanda Kardemir Karabükspor'u bu skorla yenmişti.

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