Okan Buruk, kariyerinde ilki yaşadı

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, antrenörlük kariyerindeki en farklı galibiyeti, 7-0'lık skorla daha önce başında şampiyonluk yaşadığı Medipol Başakşehir karşısında aldı.



Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu da en farklı mağlubiyetini bu karşılaşmada yaşadı.



Bu arada sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de 4 sezon aradan sonra bir maçı 7-0'lık skorla kazandı. Galatasaray, en son 2017-2018 sezonunda 3 Mart 2018'de deplasmanda Kardemir Karabükspor'u bu skorla yenmişti.





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